Cum o cheamă în realitate pe Iulia Albu. Puțini știu. Mihai Albu: „Îmi pare rău că i-am lăsat numele meu”

De câțiva ani, telespectatorii români s-au obișnuit cu prezența celei pe care toată lumea o cunoaște sub numele de Iulia Albu. Numai că, Mihai Albu a dezvăluit, de fapt, cum o cheamă în realitate pe Iulia Albu. Citește mai departe și află și tu ceea ce puțini știau.

În 2004, când nimeni nu știa absolut nimic despre Iulia Albu, tânăra aspirantă la luminile rampei, devenea soția celebrului designer de încălțăminte, Mihai Albu. Cei doi aveau să fie căsătoriți timp de 9 ani, între 2004 și 2013, căsnicie în urma căreia a venit pe lume și o fetiță.

Acensiunea parteneri de viață a designerului a început imediat, ulterior fiind acreditată cu titulatura de critic de modă, după ce aboslvise secția Modă în cadrul UNARTE, dar este și avocat, ca urmare a terminarăii studiiilor universitare la Facultatea de Drept din Capitală.

Invitat în emisiunea ”În Oglindă”, la Kanal D2, designerul avea să facă cunoscut publicului cum o cheamă în realitate pe Iulia Albu, acesta fiind Iulia Vochița, și tot în cadrul emisiunii designerul declara că ”Îmi pare rău că i-am rostit numele”. Ulterior, întrebat de moderator dacă îi pare rău pentru acest aspect, Mihai Albu declară:

”Nu, dar aș sugera să o invitați pe ea. Da, îmi aduc aminte multe, și cum ne-am cunoscut, dar nu mai e nimic nou. Sunt 20 de ani, e deja veche povestea, e o chestiune.. Aș putea să declar faptul că îmi pare rău că i-am lăsat numele meu. A fost o negociere pe numele meu, când am fost de acord cu totul, am mers la notar, am divorțat amiabil.

Nu cred că dacă aș fi spus că nu i l-aș fi lăsat, s-ar fi întâmplat ceva..Indiferent ce face..după mine face multe lucruri aiurea, dar mă rog, are tot felul de articole rele, se ceartă..eu sunt pomenit acolo. Fosta soție a lui Mihai Albu. Nu am știut atunci ce se va întâmpla, toate negocierile au dus într-un fel, după am realizat.

Nu e bine să lași numele fostei soții, ea oricum se va căsători. Mă gândesc acum, de ce mi-a cerut să îi las numele, ca acum să fiu târât în aceeași direcție cu ea. Odată stabilit la notar, acum nu se mai poate face nimic. Aș fi putut la un moment dat să cer retragerea numelui că mi-ar fi adus deservicii și dacă aș fi putut să demonstrez că am pierderi materiale din cauza asta.”, spune Mihai Albu