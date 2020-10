Cum îți întărești sistemul imunitar peste noapte. Mihaela Bilic a făcut anunțul important

Cum să-ți întărești sistemul imunitar peste noapte? N-ai nevoie de foarte multe, iar în aceste vremuri este indicat să îți dedici mai mult interes asupra stării tale de sănătate și să ajuți organismul să treacă cu bine peste tot.

Alimentația corectă, sportul și hidratarea trebuie să fie prezente de-a lungul vieții noastre. Doar cu ajutorul acestora putem avea un corp și o minte sănătoasă și putem să ne concentrăm să îndeplinim toate sarcinile dorite pe întrega zi. De asemenea, un factor foarte important aât pentru organism, cât și pentru piele este somnul, fără de care n-am putea rezista. În loc să dăm vina pe diferite mâncăruri, pe stres sau pe programul haotic, ar trebui să numim exact vinovatul principal – somnul. Sezonul rece aduce o altă îngrijire asupra sistemului imunitar, așa că oamenii trebuie să fie mai precauți și să acorde o mai mare atenție asupra programului lor, mai cu seamă în aceste vremuri unde virusul COVID-19 încă face ravagii.

„Fără mâncare se poate, fără somn nu! Așa că dacă vă pasă cu adevărat de sănătate faceți din odihnă o prioritate și numărați oi până adormiți, în loc să fiți conectați permanent la noutățile de pe rețelele de socializare😂🐑🐑 Ecranele alungă somnul iar lipsa de somn scade imunitatea…. acum să vă văd cum rezolvați această dilemă”, adaugă Mihaela Bilic în cadrul unui mesaj de interes pentru cei care o urmăresc pe rețelele de socializare.

„E adevărat, acizii grași omega 3, vitaminele antioxidante A și C, vitamina D, probioticele și mineralele pot avea un efect benefic. Însă înainte de a vă ameliora dieta, n-ar fi rău să vă întrebați cat și cum dormiți😳 Somnul de calitate (odihnitor și suficient ca durată) este de departe cel mai important factor de creștere a imunității. În somn corpul nostru se reface, prin intermediul somnului sistemul nervos este hrănit și tot în somn se face “curățenie” la capitolul celule moarte, îmbătrânite sau bolnave. Un somn de 7-9 ore pe noapte are efecte miraculoase asupra întregului organism, de la imunitate la digestie, metabolism, sistem nervos și endocrin. Un somn odihnitor ne protejează de obezitate și Alzheimer, crește puterea de concentrare și atenția performanțele fizice și rezistența la boli🤩 Inclusiv în cazul copiilor s-a demonstrat că o oră de somn în plus dimineața (cu începerea școlii de la 9:00) ar fi un element pozitiv pentru randamentul lor de peste zi”

