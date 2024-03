Cum îţi dai seama că o maşină are kilometrajul dat înapoi. Mecanicii îţi dezvăluie la ce trebuie să fii atent

Mulți cumpărători de mașini cred că odometrul a dispărut odată cu inventarea contorului kilometric digital. Această idee nu poate fi mai departe de adevăr. Ea continuă să fie observată an de an, ceea ce face dificilă pentru cumpărători găsirea unor autovehicule second-hand cu adevărat bune. În acest context, vorbim azi despre cum îţi dai seama că o maşină are kilometrajul dat înapoi. Citește mai departe și află ceea ce mecanicii îţi dezvăluie, și la ce trebuie să fii atent.

Cazurile de fraudă au crescut cu 7% din 2022

Statistica ultimilor ani arată o creștere continuă a acestui tip de fraudă în mai toată Europa, iar România se pare că este printre țările fruntașe când vine vorba de acest tip de situații. Cumpărătorii de mașini au pierdut până la 4.000 de euro pentru fiecare vehicul retras și, mai rău, majoritatea nici măcar nu știau că au fost înșelați.

Dacă sunteți în căutarea unei mașini de ocazie, există ghiduri care arăta cum să eviți dealerii frauduloși, preum și un top cu mărcile de mașini care au cel mai des kilometrajul dat înapoi, în România.

‍Ce este un kilometraj auto și cum funcționează?‍

Un odometru este un dispozitiv care cronometrează distanța parcursă de un vehicul. Rețineți că odometrul înregistrează fiecare kilometru parcurs de mașină în mers înainte și înapoi. Odometrul poate fi mecanic sau digital.

‍Odometre tradiționale, mecanice sau analogice: Au fost la modă până la începutul anilor 2000. În zilele noastre, nu veți găsi un model nou de vehicul cu acest tip de odometru.

‍Odometru digital: Acest tip de odometru înlocuiește seria de angrenaje și cablurile cu senzori magnetici sau optici reglați pentru a înregistra numărul de rotații ale arborelui de ieșire al transmisiei mașinii.

Cum îţi dai seama că o maşină are kilometrajul dat înapoi

Datul kilometrajului înapoi este o situație în care contorul kilometrajului unei mașini a fost modificat în mod fraudulos. Acest act face să pară că un vehicul are un kilometraj mai mic decât cel real. Titlurile de știri cu poliția care arestează falsificatorii de contorizare a kilometrajului sunt mai frecvente ca niciodată, iar marile corporații au fost prinse și ele în flagrant delict.

Mulți oameni încă nu înțeleg cât de important este kilometrajul unui vehicul. Cumpărătorii de mașini second-hand plătesc mai mult pentru a vedea mai puțini kilometri pe bord. Dar atunci când cifrele nu corespund realității, este vorba de o fraudă în toată regula. Specialiștii publicației carVertical au publicat un amplu exemplu despre cum îţi dai seama că o maşină are kilometrajul dat înapoi.

Dar, în termeni simplii, există două variante, una ceva mai băbească, și anume verificarea uzurii volanului, a schimbătorului de viteză, a scanului șoferului și a pedalelor.

Cea de a doua metodă pe care o poți folosi este folosirea unui tester, dar mare atenție că datele pot varia, mai ales că fiecare model de autoturism înregistrează în mod diferit datele de deplasare.

Ceea ce trebuie reținut este că aceste verificări, cele cu testerul, se fac numai de către mecanicii specializați, dar și atunci datele pot fi diferite și de multe ori să pară a fi reale. Așa că, în cele din urmă, am putea spune că este o adevărată loterie.