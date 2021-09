Cum își pune Ioana Năstase sănătatea în pericol. Soția lui Ilie e sinceră: ”Nu e bine!”

Ioana Năstase este una dintre cele mai controversate vedete din România. Soția lui Ilie Năstase face eforturi substanțiale pentru a avea o siluetă de vis la 46 de ani. Cum se menține în formă, de fapt, focoasa brunetă.

Ioana și Ilie Năstase au atras privirile tuturor invitaților Simonei Halep la nunta sportivei care a avut loc, acum câteva zile, la Constanța. Și oricât de impunător ar fi fostul mare tenismen al României, de data aceasta focusul a fost asupra frumoasei sale soții Ioana.

Bruneta și-a făcut apariția într-o rochie roșie superbă, cu umerii goi, volane și o lungime care ajungea până la o palmă deasupra genunchiului. Cu buclele în vânt, un machiaj discret și un trup de adolescentă, Ioana Năstase și-a etalat silueta de clepsidră, captivând privirile reprezentanților sexului masculin din jurul ei.

Deși are 46 de ani, soția lui Ilie Năstase pare să fi descoperit secretul tinereții veșnice. Bruneta arată foarte bine și se vede că se simte extem de bine în pielea ei. Ioana Năstase a mărturisit că face eforturi serioase pentru a-și menține silueta.

Din păcate, Ioana Năstase a declarat că a ținut o dietă destul de drastică, din pricina căreia a ajuns la spital, pe perfuzii. Mai mult de atât, vedeta declara acum ceva timp că este adepta dietelor, fiind obișnuită să „facă foamea”.

Deși este conștientă că stilul ei de viață nu este cel mai sănătos, soția fostului mare tenismen român susține că acesta este felul în care își menține, de ani buni, același număr de kilograme.

„Sunt foarte sinceră cu voi. Ce fac să arăt bine? Fac foamea. Da, pentru că după o vârstă se cam depune tot. La 22 de ani, după ce am născut, într-o lună, de la 75 kg am ajuns la 59 de kilograme. De atunci am încercat să mă mențin. Pe la 43 de ani am facut ulcer perforat și am fost operată de urgență.

Fac foamea în continuare, deși am antecedente. Dacă vă spun ce mănânc într-o zi, râdeți de muriți. Am meniul meu de foame, ca să zic așa. Dimineața beau un litru de apă și o cafea cu lapte. După-amiază mănânc ori mămăligă cu brânză și smântână, ori pește sau fructe de mare, ori o salată. Atât. Apoi, non-stop apă, seara un fruct și 4 masaje pe săptămână.

Da, am o singură masă pe zi. Nu vă spun să faceți ca mine, pentru că nu e bine! Nu fac sport, doar masaj, care mă ajuta foarte mult. Nu am operații, în afară de silicoane, nu pierd vremea pe la esteticieni și saloane de înfrumusetare, dar recunosc, nu mănânc cum trebuie”, a declarat Ioana Năstase, în exclusivitate pentru Click, acum cu ceva timp.