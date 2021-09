Cadoul incredibil pe care Ioana Năstase și-l cumpără singură de ziua ei. Toți o să fie surprinși de alegere (exclusiv)

Ioana Năstase, soție fostului mare tenismen Ilie Năstase, știe ce vrea de ziua ei. Recent, frumoasa brunetă și-a serbat ziua de naștere, așa că este pe cale să-și îndeplinească o dorință mai veche din copilărie. Vedeta își face singură un cadou extravagant și, în același timp, inedit. Toată lumea este surprinsă de alegerea făcută.

Ioana Năstase și-a sărbătorit ziua de naștere chiar în ziua în care Simona Halep s-a căsătorit civil cu alesul inimii sale, Toni Iuruc. Soția lui Ilie Năstase vizează de foarte mulți ani la un cadou incredibil, pe care abia acum și l-a putut permite din punct de vedere financiar. Bruneta este dispusă să scoată din buzunar o sumă cu multe zerouri.

Ioana Năstase este pe cale să-și îndeplinească dorința specială. Frumoasa brunetă vrea nici mai mult, nici mai puțin să-și facă un cadou aparte. Visează să aibă un cal arab, pur sânge. Partenera lui Ilie Năstase nu a primit daruri din partea celor apropiați, de ziua ei de naștere, de pe 15 septembrie, așa că este un motiv în plus să încerce achiziționarea cadoului surpriză la care ține foarte mult.

„Sunt de ceva vreme în căutarea unul cal. Da, da, a unui cal! I-am spus și lui Ilie că-mi doresc așa ceva de ziua mea. S-a uitat la mine și mi-a zis că o să căutăm împreună, dar nu mai am răbdare. Așa că, în acest weekend, voi trece la fapte!”, a declarat Ioana Năstase pentru Impact .

Soția lui Ilie Năstase deja a făcut demersurile pentru a-și cumpăra calul mult visat. În acest sens, a luat deja legătura cu o fermă din zona Brașovului, care i-a confirmat că-i poate îndeplini marea dorință.

„Din câte am înțeles de la proprietar, există mai multe variante, și tineri armăsari, și iepe. Eu am pus ochii pe un armăsar negru, frumos foc, de trei ani. Dacă el va fi alesul meu, atunci îi voi spune Cezar. Dacă voi face o altă alegere și va fi o iapă, atunci vă mărturisesc că nu am încă numele ales!”, a mai spus Ioana Năstase.