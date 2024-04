Cum își controlează Majda Aboulumosha fiica. Iubitul și mama ei o sabotează, dar vedeta tot află: ”Nu mai faceți treaba asta” VIDEO EXCLUSIV

Majda Aboulumosha a vorbit deschis despre relația cu Jacqueline, fiica sa preadolescentă. Puștoaica împlinește mâine 11 ani și este pasionată de dans aerobic, participă la diverse competiții, iar recent a obținut primul loc la un astfel de concurs. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, vedeta Pro TV ne-a spus că își susține fiica să își urmeze pasiunile, că are grijă să aibă o alimentație sănătoasă, doar că este sabotată uneori de iubit și de bunica maternă care îi oferă fiicei sale prăjituri în exces sau la ore nepotrivite. De asemenea, Majda folosește o aplicație pentru a vedea cât timp petrece Jacqueline pe telefon.

Majda Aboulumosha: “Copiii au nevoie de anumite reguli în viața lor, dar în așa fel încât să nu-i dezechilibreze”

Majda este prietenă cu fiica ei, dar, în calitate de mamă, îi impune respectarea anumitor reguli benefice pentru creșterea și dezvoltarea ei. Prezentă joi seara la Fabrica de profile, vedeta Pro TV ne-a spus ce proiecte mai are pe lângă rubrica culinară pe care o prezintă în cadrul emisiunii „Vorbește lumea”.

Majda, cum ești ca mamă? Cât de strictă ești cu fiica ta, Jacqueline?

Să zicem că sunt echilibrată, nu sunt o mamă exigentă, așa cred eu despre mine, depinde acum cum mă percepe copilul meu, pentru că, știi cum e, prin ochii copilului poate părea totul altfel și nu mă deranjează faptul că aș putea părea exigentă în fața ei. Consider că copiii au nevoie de anumite reguli în viața lor, dar în așa fel încât să nu-i dezechilibreze. Eu vreau doar să știe că sunt mama ei, că o iubesc necondiționat, că o susțin și că, din când în când, regulile sunt bune.

Majda Aboulumosha: “Există family linkul prin care supraveghezi cât timp stă copilul pe telefon”

Ce reguli respectă și nu prea îi convin?

Probabil asta cu telefonul, nu știu dacă neapărat s-a conformat. Cred că majoritatea părinților știu că există family linkul prin care supraveghezi cât timp stă copilul pe telefon, pe ce aplicații intră și așa mai departe. Îi dau extra timp dacă are nevoie. Dar așa nu știu dacă e ceva ce nu i-ar putea conveni, pentru că, de fiecare dată când a avut nevoie, am fost lângă ea și îi îndeplinesc dorințele, adică am grija asta să nu fiu eu cea care spune nu definitiv și gata.

Dar ți s-a întâmplat să comploteze cu bunica sau cu Mihai? Poate îi convinge mai ușor de anumite lucruri!

De dulciuri cel puțin! Nu, Mihai, și ieri am avut situația, i-a adus seara niște dulciuri aproape de ora somnului. Am spus: nu! De ce? Dacă am discuția asta! Și i le dă așa pe ascuns: “Burtică, burtică!” Nu mai faceți treaba asta! Mami, mănâncă măcar una! Așa se întâmplă și cu mama mea. Și nu te gândi, eu fac dulciuri, eu gătesc, doar că încerc să am grijă la alimentația ei, pentru că se dezvoltă și aș vrea să știu că mănâncă cât de cât sănătos.

Majda Aboulumosha: “Jacqueline face dans aerobic și atunci a fost implicată în concursuri. A luat locul 1”

Ce proiecte mai ai în derulare?

Mai filmez pe lângă emisiunea „Vorbește lumea” și la „Share în bucate”, care este tot a Pro-ului și este online. Filmez diferite campanii, am filmat pentru o reclamă, deci sunt și alte filmări, alerg cu copilul. Mă duc cu fata la concursuri de dans. Face dans aerobic și atunci a fost implicată în concursuri. A luat locul 1, sunt foarte mândră, dar i-am spus că nu contează neapărat pe ce loc e, dar îi place și o susțin. Chiar duminică împlinește 11 ani, este ziua ei.

Ce ți-a cerut de ziua ei?

Lut, îi place să modeleze. Și diferite obiecte, dar să îi fac ziua în special. Jaqueline moștenește partea asta de sensibilitate. Îmi aduc minte când era mică, cred că împlinea vreo 3 anișori, mai am filmarea pe undeva, erau toți oamenii și când a fost rugată să își pună dorința, a spus că își dorește să fie fericiți toți oamenii. Era mică și nu a învățat-o nimeni. Ea tot timpul a avut partea asta în ea și îmi doresc să i-o susțin și așa să rămână, că este minunat să vezi oamenii din jurul tău că sunt bine și că sunt fericiți.

Video: Mihai Robu