Majda Aboulumosha și-a dorit să devină ghid turistic, a absolvit Facultatea de Turism, dar destinul a avut alte planuri cu ea. A cunoscut succesul în actorie, este gazda rubricii culinare din cadrul emisiunii Vorbește lumea de la Pro TV, a avut o afacere cu torturi și lista ei de aptitudini nu se oprește aici. Vedeta încurajează oamenii să își urmeze pasiunile și să se dezvolte în domeniile de care sunt atrași. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Majda ne-a spus că a făcut cursuri de make-up, dar că nu are de gând să profeseze, și că vrea să traiască experiența de a sări cu parașuta.

Majda: “Mihai mă cunoaște foarte bine și știe ce parfumuri îmi plac”

Mama e o voia diplomat, dar drumul ei în viață a fost cu totul altul. Majda continuă să își aloce timp și energie pentru a acumula experiențe interesante în diverse domenii.

Cum îți alegi parfumurile?

Mie îmi plac foarte mult toate mirosurile astea puternice: scorțișoară, ambra, mosc. Asta într-adevăr că vine și de la partea mea jumătate arăboaică din zona aia mă trag. Îmi plac mirosurile tari, dar depinde de starea mea. Oscilez: uneori mai lejere, alteori mai puternice.

Mihai se pricepe să-ți facă daruri parfumate?

Da, nu trebuie să-mi spună niciodată ce parfum îți iau sau să-mi dea poză. Mă cunoaște foarte bine și știe ce parfumuri îmi plac și nu dă greș.

Majda: “Foarte puțini știu că am terminat o școală de make-up”

Cine este cel mai mare consumator de parfumuri la voi în casă?

De fapt toți trei că și Jaqueline are, și pe ea am învățat-o, dar toți. Nu voiam să dau vina pe mine sau poate că nu este vină, este normal, nu? Noi, femeile, să iubim mai mult parfumurile.

Ce alte slăbiciuni mai ai?

În afară de parfumuri, mai am bijuteriile, în special cerceii, hainele, dar încerc să fac cu măsură absolut tot și make-up. Foarte puțini știu că eu am terminat o școală de make-up la un moment dat, doar pentru mine și am foarte multe produse.

Ai de gând să faci cursuri și în alte domenii?

Orice o să-mi dezvolte pasiunea și mai mult și o să consider că este necesar în dezvoltarea mea voi face lucrul acesta. Și încurajez toate femeile și toți oamenii care ne urmăresc să-și urmeze întotdeauna visul, să nu renunțe. Dacă ceva le-a trecut prin cap, de genul ce mi-ar plăcea – să fac și eu asta la un moment dat – să încerce! Nu suntem făcuți doar pentru o anumită meserie. Într-adevăr putem să facem o meserie foarte bine, dar mai sunt mici năsturei de care ne putem agăța și oamenii au nevoie de energia noastră așa că este important să o dăruim.

Majda: „Sunt multe lucruri pe care aș putea să le dezvolt”

Ce te mai tentează?

Oamenii îmi spun că sunt foarte bună pe partea asta de avocatură, lucrurile astea despre care nu ai spune, mie nu îmi place nimic din tot ce înseamnă birocrație, hârtii, lucruri din astea. Am senzația că nu mă pricep, dar prind foarte repede. Dacă trebuie să analizez un anumit contract, știi cum ți-l fac? La dungă, la linie. Nu știu, sunt multe lucruri pe care aș putea să le dezvolt. Uite, acum, este un vis de-al meu, să mai sar cu parașuta pentru că nu am făcut asta și mami a făcut parașutism. Și am zis că o dată în viață trebuie.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu