Cum își apără Asiana Peng mama, după cuvintele dure adresate Anamariei Prodan. Totul e public

Cum își apără Asiana Peng mama, după cuvintele dure adresate Anamariei Prodan. Totul este public. Asiana Peng și fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, deși în ultima vreme au existat tot felul de discuții pornite de la mama Asianei Peng, dar și anumite declarații controversate la adresa Anamariei Prodan.

Astfel, la scurt timp după ce mama Asianei Peng a criticat-o public pe Anamaria Prodan, fosta sportivă a ținut spună câteva cuvinte pentru cei care vorbesc fără să cunoască situația reală.

Mai mult, Asiana Peng este de părere că trebuie să „Fii întotdeauna conștient că gelozia, invidia și calomnia constituie ultimul refugiu al omului frustrat și slab”.

Luca Reghecampf și Asiana Peng fac o pereche reușită împreună. Recent, tatăl lui Luca, antrenorul Laurențiu Reghecampf a postat pe pagina sa de Instagram o imagine alături de cei doi, dar și de iubita sa, Corina Caciuc.

Faptul că cei patru au apărut în aceeași imagine a dus și la o reacție din partea soției oficiale a antrenorului, Anamaria Prodan. Într-un interviu recent, Anamaria Prodan a spus că îl va iubi toată viața pe Laurențiu Reghecampf.

„Greșeala mea a fost că l-am iubit prea mult și că l-am ridicat prea mult. Toată viața am să-l iubesc. Toată inima mea este așa și 90% va rămâne Laurențiu Reghecampf. Este firesc!”, a declarat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan a mai dezvăluit că Reghe ar fi cunoscut-o pe Corina Caciuc într-un club din Dubai și ar fi adus-o pe aceasta chiar în casa sa.

„Pe actuala a ținut-o și acasă la mine. Eu am luptat până acum și am trecut mereu peste. Pentru mine, familia este cel mai important lucru de pe pământ. Familia e Dumnezeu. Cum era să-i zic eu lui Reghecampf când s-a întâmplat prima dată să plece că nu mai am nevoie de el.

L-am luat și i-am explicat pas cu pas. (….) Și dacă era câștigătoare de Oscar, eu nu eram de acord să mă deranjeze una și să-mi șantajeze bărbatul dacă nu-i dă acte de divorț…”, a mai spus impresara într-un podcast cu Natanticu și Codin Maticiuc.