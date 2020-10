Cum încearcă Mitică Dragomir să o apere pe Gabriela Firea. Ce gentleman, nu alta!

Dumitru Dragomir a decis în cele din urmă să renunțe la postul de consilier la Primăria Capitalei, pe care îl obținuse la alegerile locale. Ulterior, mandatul fostului președinte al LPF a fost invalidat de Judecătoria Sectorului 1. Asta după ce și-a pierdut sprijinul PSD sector 3, care i-a retras calitatea de membru. Mitică Dragomir ar fi putut ataca decizia cu apel, dar până la urmă a decis să renunțe la acest demers. Totul pentru a proteja imaginea Gabrielei Firea, spune el.

Dumitru Dragomir nu a mai continuat lupta pentru funcţia de consilier la Primăria Capitalei. Nu voia să afecteze imaginea Gabrielei Firea

„Adopt tactica mersului pe blat. Ce îmi trebuie mie PSD, consilier la primărie? Am fost toată viaţa vultur şi acum să fiu cioară. Dacă mai făceam valuri, simţeam ca îi făceam rău doamnei Firea”, a declarat Dragomir la Digi Sport.

La începutul acestei luni, Dumitru Dragomir anunţase că se va lupta până la capăt pentru funcţia de consilier la Primăria Capitalei. Considera că a fost obţinută prin vot, în condiţiile în care s-a aflat pe lista propusă de Gabriela Firea.

„Voi fi consilier general. Am dat cazier, am completat tot ce trebuie, am făcut şedinţa. (…) Eu nu renunţ. Eu sunt organ ales, pe mine m-a ales poporul”, spunea Dragomir pe 8 octombrie.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost destul de clar în ceea ce îl priveşte pe Dumitru Dragomir. Precizase pe 9 octombrie că fostul preşedinte al LPF nu ar trebui să fie pe lista de consilieri a PSD.

„Nu aş dori să intru în detalii, nici cu trecutul domnului Dragomir, nici cu prezentul. Eu consider că este inoportună prezenţa domnului Mitică Dragomir pe lista de consilieri generali”, afirma Marcel Ciolacu pe 9 octombrie. Printre consilierii validaţi se află câteva nume mari din sport, Elisabeta Lipă şi Anghel Iordănescu.