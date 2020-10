Vești proaste pentru Mitică Dragomir. Ce se întâmplă cu mandatul lui de consilier la Primăria Capitalei

Dumitru Dragomir a primit o lovitură grea în instanță. Judecătoria sectorului 1 i-a invalidat mandatul de consilier al Municipiului București. Fostul președinte de la LPF îl obținuse după ce a candidat la alegerile locale pe lista PSD în echipa Gabrielei Firea. Decizia nu este una definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de trei zile.

Conform Digi 24, decizia ar fi fost luată după ce Dragomir și-a pierdut calitatea de membru PSD. A fost dat afară de organizația PSD Sector 3. Nu a fost validat nici mandatul lui Daniel Pancu. În acest caz a fost decizia antrenorului de la CSMS Iași de a renunța. Au fost validate mandatele pentru doi oameni importanți din sportul românesc: Elisabeta Lipă și Anghel Iordănescu.

„Voi fi consilier general. Am dat cazier, am completat tot ce trebuie, am făcut şedinţa. (…) Eu nu renunţ. Eu sunt organ ales, pe mine m-a ales poporul. Mă judec cu domniile lor și doi ani tot stau în Consiliul General până mă curăță legal dacă mă dau afară. Dar nu cred că mă dau afară, nu au interes să facă un scandal cu unul căruia îi vine scandalul ca o mănușă”, declara Dumitru Dragomir.