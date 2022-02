Cum îl susține Eliza pe Cosmin Natanticu la Dancing on Ice: „Îmi doresc din tot sufletul să ajungă cât mai departe” EXCLUSIV

Cosmin Natanticu a acceptat provocarea de a participa într-un nou show de televiziune, anume „Dancing on ice”. Eliza, partenera sa, ne-a dezvăluit ce face pentru a-l susține. Cei doi formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc.

Mulți i-au îndrăgit pe Eliza și Cosmin Natanticu la Asia Express, cei doi demonstrând că au o relație extrem de frumoasă. Acum, actorul o să apară într-un nou show de televiziune, unde o să își depășească limitele. Partenera lui îl sprijină în tot ce face și speră să ajungă cât mai departe.

Eliza și Cosmin Natanticu nu ratează vreo ocazie atunci când își pot sărbători povestea de dragoste! Cei doi au preferat să se bucure de o cină romantică de Valentine’s Day:

În trecut, Eliza Natanticu trecea printr-o provocare greu de înfruntat. Aceasta s-a luptat pentru viața ei în spital. Cosmin Natanticu nu a plecat nicio secundă de lângă ea, rugându-se ca partenera lui să se pună pe picioare. Vedeta a mărturisit că acesta este cel mai important gest făcut în căsnicie:

Eliza Natanticu și-a amintit despre cea mai dureroasă perioadă din viața ei. Totul a început cu o intervenție banală, însă aceasta a început să se simtă din ce în ce mai rău. Maia Morgenstern a intervenit pentru ca ea să își revină:

„Am suferit o intervenție banală la ovare, era o operație simplă. Am luat o bacterie intraspitalicească, am început să fac temperatură, să am o infecție. M-am întors în spital, le-am zis că nu mă simt bine. M-au operat de 2 ori, nu știau de ce tot fac infecție, nu ieșea nimic la analize. Am avut noroc că am scăpat, Maia Morgenstern a intervenit, a dat telefoane, ei îi datorez salvarea mea.

Au venit medici din afara spitalului, de dimineața până seara se uitau la mine. Am refuzat a treia operație, până la urmă mi-au făcut transfuzie de sânge, mi-au dat cel mai puternic antibiotic. După trei săptămâni au reușit să mă pună pe picioare.”