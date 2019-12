Cum îl răsfață Gina Pistol pe Smiley. Rețeta nebănuită cu care nu dă greș niciodată

Gina Pistol a găsit rețeta perfectă pentru ca Smiley să stea cu gândul numai acasă, atunci când este plecat în turnee. Ce face prezentatoarea ca artistul să aștepte cu drag să se dea jos de pe scenă?

Cum îl răsfață Gina Pistol pe Smiley?

Gina Pistol a găsit rețeta perfectă pentru a-l ține pe Smiley cu gândul la ea. Aceasta, deseori plecat prin țară pentru a onora numeroasele contracte pe care le are, se pare că are multe motive pentru care abia să așteapte să vină acasă. Prezentatoarea de televiziune a aflat și ea secretul: dragostea trece prin stomac. Zis și făcut! Gina intră în bucătărie ori de câte ori are ocazia și își pune toată iubirea în mâncarea pe care i-o prepară iubitului solist. În câteva din emisiunile la care a participat de-a lungul timpului, printre care și la Nea’ Mărin, Gina a demonstrat că este o gospodină desăvârșită.

Este sau nu Smiley un bărbat norocos? Fanii consideră că da. Pe lângă faptul că are o femeie extrem de dorită, frumoasă și deșteaptă lângă el, aceasta mai este și o femeie de casă. Aparte de rețetele la îndemână și extrem de simple, moderatoarea de la Asia Express alege să gătească și ce a învățat de la faimoșii chefi. Statul cu orele lângă cei de la Chefi la Cuțite aducându-i astfel și numeroase beneficii blondinei.

