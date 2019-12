Cu cine s-a iubit Smiley, înainte de Gina Pistol. Femeile din viața artistului au făcut mereu furori în showbiz

Smiley a fost și va rămâne unul dintre cei mai doriți bărbați din showbiz-ul românesc. Iată care au fost femeile care au reușit să-l cucerească înainte Ginei Pistol și care au fost cele cărora le-a încântat personal cu vocea lui?

Dacă despre carieră poate discuta ore în șir și dezvăluie de fiecare dată orice mic detaliu, în privința vieții personale nu este așa. Deși se află în vizorul tuturor de ani buni, a reușit ca în tot acest timp să-și țină relațiile și familia departe de ochii curioșilor. De-a lungul timpului a fost cuplat cu diverse domnișoare, dar care au fost, de fapt, cele care i-au cucerit inma? Înainte de a se cupla cu Laura Cosoi, Smiley s-a iubit preț de doi ani cu Sânziana Negru, acum cunoscută în mediul online. Finalul relației a fost unul brusc, fără explicații oferite publicului artistului.

La finele show-ului Vocea din 2012, a fost văzut în tandrețuri alături de Loredana Ciubotaru, o concurentă care i-a luat mințile. „Eu sincer acum am emoţii, pentru că-mi doresc foarte tare să fii în echipa mea! Şi îmi bate inima mai tare. Sunt prea emoţionat. Cânţi senzaţional, arăţi senzaţional, vorbeşti foarte frumos. Eu te vreau!”, mărturisea la vremea aceea Smiley.

„Nu mă mai tot întrebaţi despre iubită şi viaţă personală pentru că nu am aşa ceva. Când să mai am timp de altceva? De ce nu mă întrebaţi câte ore dorm?! Am ajuns târziu de la un concert şi noaptea trecută m-am odihnit vreo cinci ore. Concertele merg foarte bine, dar sunt nevoit să refuz multe oferte, pentru că n-am când să ajung prin ţară. Sunt foarte prins cu filmările de la «Vocea României», la ProTV. Îmi place foarte mult ceea ce fac”

