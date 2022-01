Cum i-a scăpat Elena Lasconi pe locuitorii din Câmpulung Muscel de facturile mari la energie. Oamenii sigur sunt fericiți

În 2020, la Alegerile Locale apărea un candidat surpriză pentru funcția de primar al orașului Câmpulung Muscel. Cunoscută pentru vasta sa activitate în televiziune, Elena Lasconi devenea una din marile surprize ale scrutinului electoral, dar și mai mare avea să fie surpriza faptului că avea să și câștige mandatul. Imediat după instalarea ca primar, fosta jurnalistă PRO TV se apuca de treabă, iar lucrurile aveau să devină greu de rezolvat, datorită numărului mare de nereguli găsite. Au trecut doi ani, iar fața orașului a început să se schimbe. Astăzi primarul din Câmpulung Muscel a mai repurtat o victorie, tot în folosul comunității pe care o conduce.

În urmă cu doi ani, Elena Lasconi își anunța candidatura la funcția de primar în Câmpulung Muscel de pe listele USR-PLUS. Fără niciun fel de experiență în administrație, dar cu intenții și cu o platformă electorală bine gândită, Elena Lasconi venea cu a doua șansă în campania electorală din 2020. Cu toate astea, și cu contracandidați experimentați, jurnalista PRO TV reușea să le câștige încrederea locuitorilor din orașul argeșean. Așa se face că la finalul scrutinului, jurnalista era declarată câștigătoarea mandatului de primar.

Încă din primele zile de mandat, Elena Lasconi avea să transparentizeze activitatea din primărie, anunțând o serie de neregului lăsate în urmă de vechea administrație. De la problemele mari cu deșeurile și până la infrastrctura locală, Elena Lasconi a descoperit o adevărată încrengătură de situații nerezolvate în toți acești ani. Determinată să facă curat, atât în primărie, cât și pe străzile orașului, noul primar și-a format o echipă de oameni tineri cu care a pornit la lucru.

La doi ani de la preluarea mandatului, Câmpulung Muscel începe să se schimbe, proiectele de modernizare deja făcându-și simțită prezența peste tot. Una din marile probleme, pe care primarul Elena Lasconi a numit-o „catastrofă ecologică!”, a determinat-o să apeleze la Prefectura Județului, în ideea de a scăpa comunitatea de munții de gunoaie, declarând atunci:

Într-o perioadă de adevărată criză a prețurilor la energie și gaze, în mai toate orașele României, efectul scumpirilor s-a resimțit inclusiv în bugetele locale, când vine vorba de subvențiile la căldură, pe perioada iernii. În încercarea de a diminua costurile, și de a reuși să mențină anumite subvenții, Elena Lasconi a demarat un alt proiect, care în cele din urmă i-a adus și o victorie, după cum declară chiar ea. Edilul a reușit într-un termen relativ scurt să negocieze la sânge prețurile, atât la gazele naturale, cât și la furnizarea de energie electrică, totul fiind făcut legal, direct pe bursa de mărfuri.

„La începutul mandatului am găsit o dezordine generală în ceea ce privește facturile la electricitate și gaze din Primărie și unitățile subordonate. Plăteam tarife diferite, unele chiar mai mari decât prețul pieței. Ce am făcut? Am negociat pe bursa de mărfuri tarifele pentru toate acestea.

Rezultatul: de la 185 lei/KWh la gaze cât se plătea am negociat la 98 lei/KWh. La energie de la 325 lei/KWh la 231 lei/KWh. Am economisit aproape un milion și jumătate de lei, cam doi kilometri de drum asfaltat. Contractele sunt valabile până la 1 Martie”, anunță Elena Lasconi pe Facebook.