Elena Lasconi tună și fulgeră după descoperirea impresionantă pe care a făcut-o în Câmpulung Muscel. Primarul orașului avertizează oamenii de faptul că s-ar afla în mare pericol, din cauza deșeurilor depozitate pe fosta platformă ARO. Până unde are de gând să meargă edilul pentru bunăstarea localității pe care o conduce.

Scandal incredibil în Câmpulung Muscel. Elena Lasconi, primarul localității, și-a exprimat nemulțumirile pe rețelele sociale față de autoritățile locale, în privința problemelor deșeurilor depozitate pe fosta platformă ARO din orașul pe care-l conduce.

Fosta jurnalistă Elena Lasconi trage un semnal de alarmă către toate organizațiile și firmele ecologice, cerându-le ajutorul pentru a evita ceea ce numește o „catastrofă ecologică!”

„Gata! Răbdarea mea ca autoritățile să-și facă treaba a luat sfârșit. Încă mă bazez pe spijinul Prefectului Argeș, dar nu știu cât de mult poate să facă pentru a ne scăpa de cele 1600 de tone de deșeuri periculoase de pe fosta platformă ARO. Trebuie schimbată legislația și e mare nevoie de intervenția Guvernului.

De un an de zile fac demersuri peste demersuri către toate autoritățile. Am vorbit cu FIECARE generator de deșeuri. Unii ar vrea să le ridice, dar nu au bază legală.

Colac peste pupăză, firma Global Eco Center (cea care e a adus deșeurile la Câmpulung) se află acum în procedură de faliment și vrea să “se spele pe mâini”, să scape de responsabilitatea de a neutraliza deșeurile. Am făcut adresă către lichidator pentru a bloca falimentul înainte ca societatea responsabilă să ne scape de deșeuri.

Ieri am sesizat în scris: DNA (pentru a verifica de ce autoritățile locale, județene și naționale nu au gestionat situația deșeurilor cu prioritate, de ce Agențiile județene de protecția mediului din țară nu au cerut în tot acest timp generatorilor certificatele de neutralizare a deșeurilor periculoase pe care le-au produs etc), Prefectură, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Ministerul Mediului, Garda Națională de Mediu, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Guvernul României, Parlamentul României ( comisiile de mediu din Senat și Camera Deputaților).”, a scris Elena Lasconi pe pagina ei oficială de Facebook.