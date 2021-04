Cum i-a răspuns Selly lui Victor Ciutacu, după ce jurnalistul l-a numit „papagal gonflat artificial”. Replica surprinzătoare a vloggerului

Selly a pregătit replica pentru Victor Ciutacu, după ce jurnalistul de la România TV l-a numit „papagal gonflat artificial”. Ce mesaj surprinzător i-a transmis celebrul lider 5Gang reputatului ziarist. Fanii au ascultat totul, cu sufletul la gură.

Când Selly a plecat de la Prima TV, acolo unde modera emisiunea Selly Show, vestea a luat cu asalt lumea mondenă din România. Printre cei care au avut o reacție dură la adresa vloggerului a fost jurnalistul Victor Ciutacu. Faimosul ziarist a postat, atunci, pe pagina lui oficială de Facebook un mesaj ironic despre Andrei Șelaru, pe care l-a numit „papagal gonflat artificial”.

„Încă un papagal gonflat artificial care are impresia că le știe pe toate și, la prima încercare, își rupe gâtul într-o meserie care-l depășește, dar despre care are păreri. Greu la deal cu boii mici…P.S. Audiență medie de 80.000 oameni pe un post generalist”, a scris Victor Ciutacu pe Facebook.

Cum i-a răspuns Selly lui Victor Ciutacu. Reacția tânărului influencer nu a întârziat să apară. Liderul 5GANG a fost invitat de către soțul Andrei „Acasă la Măruță”, la podcastul pe care acesta îl realizează pe Youtube, acolo unde vedeta de 20 de ani i-a dat replica celebrului jurnalist de la România TV. Vloggerul a spus că pe el nu-l afectează cuvintele lui Victor Ciutacu, deoarece nu este unul dintre idolii săi.

„Domnul Ciutacu se îmbracă foarte hipist, e pe tinerețe, pe adidași. Cum să mă doară pe mine mesajul lui Ciutacu? Pe mine mă doare când niște idoli de-ai mei mi-o dau, nu Ciutacu. După modul cum a formulat mesajul pare că pe el l-a durut ceva. Are niște formulări penale. Eu am un război, un proces cu România TV. Nu am nimic personal cu el, dar vezi diferența dintre generații? Cum jignim noi și cum jignesc ei. Ce repertoriu de cuvinte… papagal gonflabil”, a spus Selly în podcastul „Acasă la Măruță” de ep Youtube.