Cum gătesc pescarii spanioli macroul proaspăt: trucuri ca să iasă fraged, suculent și aromat

Macroul este unul dintre cei mai apreciați pești din Marea Mediterană și din Atlantic, iar pescarii spanioli au descoperit de-a lungul timpului metode simple, dar eficiente, ca să-l transforme în feluri de mâncare delicioase. Aceștia folosesc tehnici care pun în valoare gustul natural al peștelui, păstrându-i textura fragedă și aroma distinctă. De la modul în care curăță și pregătesc macroul, până la felul în care îl gătesc pe grătar sau în tigaie, fiecare pas contează. Experiența pescuitului și tradițiile locale fac ca rezultatul final să fie mereu unul consistent, iar oamenii din regiuni precum Galicia sau Andaluzia știu să obțină un pește suculent, cu pielea crocantă și carnea moale.

Curățarea și pregătirea peștelui

Primul pas pentru un macrou gustos începe chiar după ce peștele este prins. Se recomandă să fie curățat imediat, înainte ca temperatura să afecteze prospețimea. Pescarii înlătură rapid intestinele și clătesc peștele sub un jet de apă rece. De asemenea, mulți optează pentru păstrarea capului și a cozii până la momentul gătitului, deoarece aceste părți ajută la menținerea sucului în interiorul peștelui. În unele zone, se obișnuiește să se facă câteva tăieturi superficiale pe partea laterală a peștelui pentru a permite marinadelor să pătrundă mai bine, oferind un plus de savoare.

Marinarea, secretul gustului

Chiar dacă macroul are un gust puternic și plin, pescarii folosesc marinada pentru a-i evidenția aroma. Ingredientele de bază includ ulei de măsline, lămâie, usturoi și ierburi locale, cum ar fi pătrunjelul sau cimbrul. Uneori se adaugă și puțin vin alb sau oțet pentru a tăia ușor din grasimea naturală a peștelui. Marinarea durează de obicei între 20 și 40 de minute, suficient cât aromele să intre în carne fără a o face să se descompună. Această etapă simplă face diferența între un macrou fad și unul plin de savoare, iar pescarii insistă ca ingredientele să fie proaspete, pentru că peștele le preia complet.

Gătitul pe grătar sau în tigaie

După marinare, macroul este gata de gătit. În zonele de coastă din Spania, grătarul este metoda preferată. Pescarii spun că trebuie să fie bine încins și uns cu puțin ulei înainte ca peștele să fie așezat. Timpul de gătire este scurt, aproximativ 3-4 minute pe fiecare parte, pentru a evita uscarea cărnii. Carnea trebuie să rămână ușor roz în interior și să se desprindă ușor cu furculița. În lipsa grătarului, tigaia este o alternativă bună. Folosită la foc mediu, cu un capac pentru a păstra aburii, aceasta metodează textura suculentă și aromele se dezvoltă la fel de bine.

Servirea și acompaniamentele

Macroul gătit de pescarii spanioli nu se servește gol. De obicei, este însoțit de legume la grătar, cartofi noi fierți sau o salată simplă de roșii și ceapă. În unele regiuni, se adaugă sosuri locale pe bază de usturoi sau ardei, pentru a completa gustul peștelui. Se pune accent pe prezentare simplă, dar apetisantă, pentru ca fiecare masă să fie și o experiență vizuală pe măsură.

Sfaturi pentru acasă

Chiar dacă nu locuiești în Spania, poți reproduce aceste metode. Curățarea rapidă, marinarea corectă și gătitul atent fac toată diferența. Este recomandat să folosești pește proaspăt sau bine păstrat la frigider și să nu depășești timpul de gătire indicat, pentru a obține un macrou fraged, suculent și aromat. Un alt pont este să nu folosești prea multe condimente; aromele simple și naturale scoate în evidență gustul autentic al peștelui.