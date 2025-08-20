Ultima oră
Noroc și prosperitate pentru șase zodii chinezești pe 19 august 2025. Cine sunt nativii care au parte de surprize
20 aug. 2025 | 17:55
de Violeta Badea

Dani Oţil şi-a supărat soţia în vacanţa din Spania. Matinalul de la Antena 1 a apărut la restaurant cum nu se aştepta: „Nimic mai urât”

Monden
Dani Oţil şi-a supărat soţia în vacanţa din Spania. Matinalul de la Antena 1 a apărut la restaurant cum nu se aştepta:
5imagini
Dani Otil a starnit nemultumirea sotiei in vacanta din Spania

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu își petrec zilele acestea vacanța în Spania, bucurându-se de soare, peisaje spectaculoase și restaurante cochete. Însă chiar și într-un cadru de vis, aparențele pot părea înșelătoare: prezentatorul matinal de la Antena 1 a reușit să-și supere soția printr-o alegere vestimentară discutabilă.

Cum s-a îmbrăcat Dani Oțil la restaurant

Se pare că Dani Oțil nu a anticipat reacția Gabrielei Prisăcariu atunci când a ales cămașa pentru restaurant.

”Mai aveau cămăși din astea la magazin?”, l-a întrebat blondina, șicanându-l ușor.

Dani Oțil a răspuns amuzat: ”Aveau și mai scumpe, dar ce rost avea?” Dar replica finală a Gabrielei nu a lăsat loc de interpretări: ”Nu există nimic mai urât! Nu se poate! Dar cum te-a lăsat să intri?”

Matinalul a continuat gluma, afirmând: ”Să vezi materialul! Nici șa de bicicletă nu poți face din el!” Momentul a atras atenția fanilor, care au observat că cei doi nu ezită să facă haz de necaz, păstrând totodată tonul relaxat și plin de umor care îi caracterizează.

Vezi și:
Băiețelul lui Dani Oțil a ajuns de urgență la spital. Ce diagnostic a primit micuțul Tiago: „Te pui la somn și nici nu știi ce te lovește”

Interacțiunea lor arată că, deși suntem obișnuiți să îi vedem în ipostaze perfecte pe rețelele sociale, viața de cuplu are și momente amuzante, dar și mici conflicte jucăușe.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, vacanță cu peisaje spectaculoase și relaxare

Spania a fost alegerea perfectă pentru celebrul și îndrăgitul cuplu, datorită peisajelor impresionante și a restaurantelor care oferă experiențe culinare diverse.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil se bucură de momente de relaxare alături de familie, fără presiunea cotidianului. Atmosfera relaxantă este completată de momentele în care glumele și șicanele ușoare fac parte din rutina lor, arătând fanilor că distracția poate veni și din lucruri mărunte.

”Nu suntem pregătiți să facem un al doilea copil”

Cei doi soți sunt împreună încă din anul 2018 și au împreună un băiețel superb, pe Tiago, în vârstă de 3 ani. Ce spune Gabriela Prisăcariu despre cel de-al doilea copil?

”Noi, tocmai din acest motiv, încă nu suntem pregătiți să facem un al doilea copil. Dani chiar mi-a spus, zilele trecute: Băi, nu știu dacă pot să mă gândesc. Să iasă bine, să iasă sănătos, vezi că se lovește, să nu se lovească tare… Gândul acesta…”, a declarat blondina, potrivit Spynews.ro.

Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Romania TV
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
Digi24
Erdogan l-a informat pe Putin care este poziția Turciei în viitoarele negocieri de pace pentru Ucraina
Adevarul
Ucraina a lansat o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de aproape 3.000 km
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Recomandări
De ce pun gospodinele două cuburi de gheaţă în tigaia în care fac ouă ochiuri. Metoda e folosită şi în restaurante
De ce pun gospodinele două cuburi de gheaţă în tigaia în care fac ouă ochiuri. Metoda e folosită şi în restaurante
Sfaturi Culinare
acum 2 ore
Ella Vişan, complet schimbată, în ultimii ani. Concurenta de la „Insula Iubirii” este greu de recunoscut în fotografii mai vechi. Foto
Ella Vişan, complet schimbată, în ultimii ani. Concurenta de la „Insula Iubirii” este greu de recunoscut în fotografii mai vechi. Foto
Monden
acum 3 ore
Tinerii care au sărit în fața unui TIR pe A1 trăiau o poveste de dragoste interzisă. Băiatul intrase în atenția oamenilor legii, fata fugise de acasă. De ce ar fi recurs la gestul extrem: „Probabil s-au panicat”
Tinerii care au sărit în fața unui TIR pe A1 trăiau o poveste de dragoste interzisă. Băiatul intrase în atenția oamenilor legii, fata fugise de acasă. De ce ar fi recurs la gestul extrem: „Probabil s-au panicat”
Știri generale
acum 3 ore
Nicoleta Luciu petrece tot mai mult timp departe de soț? Cuplul ar fi renunțat la o tradiție veche a familiei
Nicoleta Luciu petrece tot mai mult timp departe de soț? Cuplul ar fi renunțat la o tradiție veche a familiei
Monden
acum 5 ore
Parteneri
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Click.ro
EXCLUSIV Profesorii se revoltă după declarațiile lui Bolojan. 10% din personal va dispărea din sistem, iar cadrele didactice vor munci o lună în plus pe an
Mediaflux
E la fel de frumoasă, dar fanii nu au mai recunoscut-o! Îndrăgita vedetă a revenit pe scenă, după o pauză de 6 ani, și e schimbată total! După 3 nașteri, kilogramele în plus și-au spus cuvântul / FOTO
Unica.ro