Dani Oţil şi-a supărat soţia în vacanţa din Spania. Matinalul de la Antena 1 a apărut la restaurant cum nu se aştepta: „Nimic mai urât”

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu își petrec zilele acestea vacanța în Spania, bucurându-se de soare, peisaje spectaculoase și restaurante cochete. Însă chiar și într-un cadru de vis, aparențele pot părea înșelătoare: prezentatorul matinal de la Antena 1 a reușit să-și supere soția printr-o alegere vestimentară discutabilă.

Cum s-a îmbrăcat Dani Oțil la restaurant

Se pare că Dani Oțil nu a anticipat reacția Gabrielei Prisăcariu atunci când a ales cămașa pentru restaurant.

”Mai aveau cămăși din astea la magazin?”, l-a întrebat blondina, șicanându-l ușor.

Dani Oțil a răspuns amuzat: ”Aveau și mai scumpe, dar ce rost avea?” Dar replica finală a Gabrielei nu a lăsat loc de interpretări: ”Nu există nimic mai urât! Nu se poate! Dar cum te-a lăsat să intri?”

Matinalul a continuat gluma, afirmând: ”Să vezi materialul! Nici șa de bicicletă nu poți face din el!” Momentul a atras atenția fanilor, care au observat că cei doi nu ezită să facă haz de necaz, păstrând totodată tonul relaxat și plin de umor care îi caracterizează.

Interacțiunea lor arată că, deși suntem obișnuiți să îi vedem în ipostaze perfecte pe rețelele sociale, viața de cuplu are și momente amuzante, dar și mici conflicte jucăușe.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, vacanță cu peisaje spectaculoase și relaxare

Spania a fost alegerea perfectă pentru celebrul și îndrăgitul cuplu, datorită peisajelor impresionante și a restaurantelor care oferă experiențe culinare diverse.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil se bucură de momente de relaxare alături de familie, fără presiunea cotidianului. Atmosfera relaxantă este completată de momentele în care glumele și șicanele ușoare fac parte din rutina lor, arătând fanilor că distracția poate veni și din lucruri mărunte.

”Nu suntem pregătiți să facem un al doilea copil”

Cei doi soți sunt împreună încă din anul 2018 și au împreună un băiețel superb, pe Tiago, în vârstă de 3 ani. Ce spune Gabriela Prisăcariu despre cel de-al doilea copil?