Cum faci acasă lămâi murate. Rețeta secretă e gata în doar 30 de minute

Cum să faci lămâi murate acasă? Mulți nu au auzit de ele, dar în unele zone ale țării sunt reale delicatese. Sunt foarte ușor de făcut. De ce ingrediente ai nevoie și care este modul de preparare? Sunt gata în doar 30 de minute.

Rețetă pentru lămâi murate

Românii adoră să pună la fermentat diverse fructe și legume, iar printre acestea își fac loc lămâile. Unele din cele pe care le mai adoră cei de la noi de peste tot din țară sunt: varză, castraveți, gogonele, roșii coapte, morcovi, pepenași, conopodă, pere și nu numai.

Deși unora li se pare ciudat, în câteva dintre zone este un obicei ca acestea să fie servite. Aceasta e bună ca gustare care e perfectă în special în perioada de post. Un lucru extraordinar este că după ce le transferi în borcare, le poți păstra chiar și până la 3-4 luni.

Ingredinte:

lamai

sare mare neiodata

ulei de masline

boabe de coriandru

Mod de preparare

1. Încinge uleiul de măsline într-o cratiță mai mică și toarnă muștarul boabe. Gătește la foc mic, amestecând constant, cam 1 minut.

2. Adaugă piperul boabe, paprika și curry. Gătește, amestecând constant, până se mai îngroașe.

3. Toarnă oțetul de mere și mai gătește până începe să fiarbă.

4. Adaugă lămâile și amestecă bine. Acoperă și gătește 20 minute la foc mic.

5. Transferă compoziția într-un borcan/în borcane, completează cu apă și închide bine.

Cum se consumă?

Lămâile murate sunt de referință în bucătăria marocană, orientală și asiatică. Acestea se folosesc în Maroc în special în mâncărurile cu carne de pui și în tocanele de legume pentru că sunt foarte condimentate. Pulpa este curățată și aruncată, iar coaja se feliază și se pune în mâncare la începutuol procesului de gătit. Pentru aceste feluri se folosesc oale de ceramică sau lut care păstrează și mai bine aroma și servesc și ca scop decorativ.

