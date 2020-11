Cum faci acasă cea mai bună zacuscă. Rețeta simplă pentru sezonul rece

Toți românii sunt înnebuniți după zacuscă! Studenții, însă, sunt la extreme când e vorba despre acest preparat, dar cu toate astea îi salvează de cele mai multe ori. Cum să faci cea mai bună mâncare de legume și cum să o păstrezi perfect până la sezonul rece?

Rețetă pentru zacuscă. Până și cei mai îndemânatici o vor putea prepara

Zacusca a opțiunea perfectă pentru un platou de gustări de la începutul unei mese sau pentru un prânz pe repede înainte. De asemenea, e cunoscută la noi în țară drept mâncarea studentului, tot din considerentul prețului și al consumului rapid. Multe gospodine o fac de regulă toamna, dar e oricând bună de preparat. Unii o preferă simplă și cu multe legume în componență, alții din pește. Oricum ar fi, e nemaipomenită la antreul pe care vrei să-l pregătești pentru mesele de sărbători. Poți să o servești pe diferite tartine sau pe pâine normală alături de castraveți, roșii, ceapă și diferite gustări precum: cârnăciori afumați, rulade de suncă și cașcaval, piftele, ouă umplute sau roșii umplute.

Ingrediente zaciscă tradițională

-vinete 6 kg

-ceapa 3 kg

-ardei capia rosii, gogosari sau ardei gras rosu – 3 kg

-rosii gbine coapte 3 kg

-ulei de floarea soarelui 500 ml

-1-2 morcovi

-2-3 frunze dafin

-sare

-2-3 catei usturoi

-piper macinat, ardei iute

Ingrediente zacuscă cu ciuperci

30 gogosari rosii

20 ardei grasi galbeni

1-2 ardei iuti (dupa gust)

12 cepe

1 l ulei

1 l bulion

2 kg ciuperci din conserva sau 3 kg ciuperci proaspete (de preferat ghebe)

3 linguri sare

Mod de preparare

1. Asa ca acesta va fi primul pas: se coc vinetele pe gratar, pe disc, pe plita, pe orice exista posibilitatea. Doar sa vina in contact direct cu o suprafata incinsa sau cu o flacara vie. E bine sa intepati vinetele inainte de a le pune la copt pentru a evita accidentele care se pot produce prin explozia acestora.

2. In cazul vinetelor, lichidul care se scurge nu are ce sa caute in niciun preparat, fiind amar. In schimb, lichidul pe care il lasa ardeii copti va fi dulce si foarte gustos, asa incat se poate pastra. Eu asa fac.

3. Ceapa se da prin masina de tocat, la fel ca ardeii copti.

4. Se pune ceapa, uleiul (tot deodata) si 1 lingurita de sare intr-o oala care se aseaza pe foc (poza 1). Se adauga sare de la inceput pentru a extrage apa din ceapa. Asta va face ca ceapa sa se inabuseasca, nu sa se prajeasca.

5. Se gateste ceapa pana se inmoaie (cam 7-8 minute). Se adauga ardeii copti macinati sau tocati fin

6. Se fierbe 1 ora, timp in care se verfica si se amesteca cu grija la fiecare 10 minute, insistand pe fund. Se poate verifica zacusca si mai des. Nu e nevoie sa se fiarba mai mult, toate ingredientele fiind deja gatite. Ardeii sunt copti, vinetele la fel, bulionul fiert. In final, zacusca trebuie sa aiba o consistenta omogena, pastoasa (poza 5). Se potriveste gustul cu sare si piper si, daca se doreste sa se accentueze dulceata naturala a ardeilor si cepei, se poate adauga si o lingura de zahar. (Sursa: laurlaurențiu.ro)