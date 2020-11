Cum se prepară cea mai bună varză a la Cluj. Care e rețeta: așa iese gustoasă

Cea mai simplă rețetă pentru varză a la Cluj are numai câteva ingrediente și se pregătește rapid. Acest fel de mâncare este unul gustos și sățios, fiind o alegere excelentă, îndeosebi în sezonul rece.

Ingrediente varză a la Cluj

500 g carne tocată, amestec de vită și porc 150 g orez 100 ml bulion de roșii 100 g smântână 2 cepe ulei sare, piper 750 g varză murată tăiată mărunt



Varza a la Cluj este un fel de mâncare din zona Ardealului și se poate pregăti în numai 50 de minute.

Cum se prepară Varza a la Cuj

Primul pas în rețeta simplă de varză a la Cluj o reprezintă fierberea orezului, în apă cu puțină sare. După aceea, varza se toacă mărunt. Apoi, se taie mărunt ceapa, după care se călește în puțin ulei. Când ceapa începe să aibă un aspect sticlos, se adaugă peste ea carnea tocată. Apoi, urmează condimentarea mâncării cu sare și piper, după gust.

Acum începe și asamblarea. Se ia o tavă de cuptor ori o altă tavă încăpătoare și se acoperă fundul acesteia cu un strat de varză tocată. Acum se adaugă un strat de orez fiert, dar și un strat de carne tocată. Urmează încă un strat de orez și încă unul de varză. Atunci când varza a la Cluj este gata asamblată, în tavă, se toarnă deasupra și bulionul. Apoi se dă la cuptor vreme de o jumătate de oră. După o jumătate de oră, tava se scoate de la cuptor și se toarnă deasupra și smântâna. Se mai dă la cuptor pentru încă zece minute. Varza a la Cluj se lasă la răcit puțin și se servește ca atare ori lângă pâine proaspătă sau mămăligă.

Beneficiile varzei murate pentru organism

Varza murată în saramură este plină de vitamine, are acid folic, minerale, antioxidanți și are numeroase beneficii pentru organism. De asemenea, unul dintre beneficii este acela că varza murată îmbunătățește digestia și curăță intestinele. În plus, ea este extrem de nimerită lângă mâncărurile grele din sezonul rece. De asemenea, varza murată luptă împotriva apariției cancerului, deoarece antioxidanții pe care îi conține previn nitrozaminele ce rezultă din digerarea preparatelor din carne. În plus, acest aliment previne oxidarea grăsimilor alimentare.

De asemenea, varza murată împiedică formarea plăcilor ateromice, întrucât scade colesterolul rău. Astfel, ea previne bolile cardiovasculare. Varza murată mai întărește și sistemul imunitar, sistemul nervos și sistemul musular, prin vitaminele și mineralele pe care le conține.

Varza murată mai este și un aliat al frumuseții. Ea stimulează detoxifierea, încetinește îmbătrânirea și contribuie la întreținerea tenului, dar și a sănătății părului și la întărirea unghiilor.