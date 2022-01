Cum face Mihaela Rădulescu economie la bani de când l-a cunoscut pe Felix Baumgartner

De când este într-o relație cu Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu face economie la bani: „Când toate ți se oferă…“. Recent, vedeta noastră a oferit un interviu în care a vorbit despre modul în care s-a schimbat viața ei de când l-a întâlnit pe austriacul bogat care a sărit de la 39.000 de metri, în stratosferă. Detalii interesante, în continuare.

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner formează un cuplu de opt ani, timp în care viața ambilor parteneri s-a schimbat radical. Modificări au apărut și pe plan financiar, vedeta economisind bani de când e într-o relație cu austriacul bogat.

Totuși, nu cum poate au unii senzația, respectiv că este întreținută de parașutistul plin de bani, ci pentru că a renunțat la a mai investi în rochii de gală și accesorii elegante de mii de euro.

Mihaela Rădulescu obișnuia să apară la evenimente mondene cu ștaif, unde impresiona de fiecare dată cu ținutele sale extravagante, însă lucrurile s-au schimbat radical în ultimii ani. Mai cu seamă în ultimii opt.

De când a devenit iubita lui Felix, diva a făcut o shimbare dramatică de vestimentație, optând acum în special pentru ținute sport, bocanci și teneși și mai rar stilettos sau genți scumpe.

Citește și: Ce a făcut Mihaela Rădulescu după ce i-a văzut camera băiatului său din America: „Toți au venit curioși“

Mai mult, de când apare la brațul bărbatului recunoscut pentru cascadoriile sale, numeroase branduri stau la coadă pentru a o îmbrăca pe Mihaela, evident în mod gratuit.

„Recunosc că de vreo 8 ani încoace, de când cu Felix de fapt, viața mea s-a schimbat. În sensul în care – făceam sporturi și înainte, dar de când cu el am mai multe echipamente sportive. Am mai învățat și sporturi noi, am mai fost și cu el în tabere sportive. A trebuit să mă axez foarte mult pe zona asta.