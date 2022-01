Ce a făcut Mihaela Rădulescu după ce i-a văzut camera băiatului său din America: ‘Toți au venit curioși’

Mihaela Rădulescu este una dintre cele mai celebre dive din România. Vedeta de televiziune are o carieră impresionantă și o familie de nota 10, declarându-se o femeie împlinită. Jurata de la The Masked Singer este extrem de mândră de fiul său Ayan, care este un adolescent în toată regula. Fiul vedetei s-a mutat recent în Statele Unite ale Americii pentru ultimii doi ani de liceu.

Recent, fiul Mihaelei Rădulescu s-a decis să se mute în Statele Unite ale Americii, acolo unde va studia ultimii doi ani de liceu. Prezentatoare TV îl susține necondiționat pe Ayan în cea mai importantă perioadă a vieții sale de până acum, fiind de acord cu hotărârea tânărului.

Mihaela Rădulescu este o mamă devotată și extrem de implicată în viața fiului său. Sunt foarte buni prieteni, motiv pentru care diva de la Monaco s-a dus în vizită, pentru a vedea căminul unde va locui Ayan.

Adolescentul va locui într-o cameră modestă din campusul școlii, încăpere de care vedeta a avut grijă să arate foarte bine, pentru ca fiul ei să se simtă confortabil, ca la el acasă.

„Am plâns, dar nu așa în fața lui. Am plecat cu el în America, l-am instalat. În ziua aia în care trebuia să plec de acolo, după ce am schimbat, am aranjat camera, mamă din aia nebună am fost… am făcut tot ce trebuie, moldovenește așa, aia a fost cea mai grea zi din viața mea. Am realizat că gata, el a crescut. El a vrut să plece la școala aia în America. L-am lăsat să plece.”, a declarat Mihaela Rădulescu, potrivit celor de la viva.ro.