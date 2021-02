După ce Brigitte și Florin Pastramă au anunțat, acum câteva zile, că vor pleca definitiv din România, acum o altă vedetă celebră se mută din țară pentru a se stabili pe pământ britanic. Câți bani ia Carmen Șerban pe casa de lux din Pipera. Artista nu stă la discuții, a luat o decizie majoră și vrea să se mute cât mai repede în Anglia.

Începutul anului 2021 le-a surprins pe foarte multe vedete plecate prin țări calde și exotice, bucurându-se de plajele însorite din Dubai, Mexic sau Maldive. Cu toate acestea, nu mulți sunt cei care s-au decis să plece definitiv din România. După ce Brigitte și Florin Pastramă au anunțat, oficial, că se mută în Dubai, Carmen Șerban este următoarea vedetă pe lista celor care vor să emigreze din țară, de data aceasta spre o destinație mai apropiată, care nu părăsește continentul european.

Celebra interpretă de muzică de petrecere are de gând să vândă apartamentul său de lux din Pipera și să se mute în Marea Britanie cât mai curând. Solista este hotărâtă să facă acest pas important și simte că acum este momentul perfect pentru o schimbare majoră în viața sa. Carmen Șerban este adepta faptelor, nu a vorbelor, și acesta este motivul pentru care deja a scos la vânzare locuința ei din Pipera, un apartament luxos pe care-l vinde cu 170.000 de euro.

Are o carieră muzicală de peste 20 de ani, milioane de fani la picioarele ei dar, cu toate acestea, Carmen Șerban nu este pe deplin împlinită. Artista a mărturisit în cadrul unui interviu pentru Antena Stars, că a luat decizia de a pleca din țară acum mai mult timp, doar că nu a găsit niciodată momentul oportun pentru a face acest pas, până acum. Ultima dată când a vrut să se mute din România a renunțat pentru a rămâne alături de tatăl ei, care era foarte bolnav la acel moment.

„Decizia este luată de mai mulți ani. Nu sunt sigură că o să mă adaptez, dar voi face pasul. Cu ani în urmă am vrut să mă mut, dar nu am plecat din cauză că tatăl meu era foarte bolnav și voiam să fiu cât mai aproape de el. Am realizat că mă simt mai respectată acolo. M-am simțit mai în siguranță acolo. Nu mă las de cântat, eu oricum nu cânt doar în România, eu cânt în toată lumea. Am făcut demersurile să-mi cumpăr o locuință acolo. Am scos apartamentul din Pipera la vânzare pentru că mai am unul, am și o casă la Timișoara și nu am ce să fac cu atâtea, vreau să investesc acolo, să-mi cumpăr acolo”, a declarat Carmen Șerban la Star News, conform spynews.ro.