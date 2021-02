Pleacă din România, definitiv! Cântăreața și-a șocat fanii, vinde tot ce are în România (exclusiv)

După ce Brigitte Sfăt și Florin Pastramă au declarat că vor să se mute în Dubai, acum a venit rândul unei alte celebre artistei să facă anunțul conform căruia pleacă definitiv din România. Care este motivul pentru care cântăreața își părăsește meleagurile natale.

Este cunoscută în toată România. Cântecele ei de dor și de petrecere au alinat sufletele a milioane de români, de-a lungul deceniilor, dar pentru ea nu a fost suficient. Carmen Șerban, căci despre ea este vorba, a luat o decizie radicală care i-a șocat pe fanii artistei. Solista de muzică de petrecere se mută definitiv din țară pentru a se stabili pe meleaguri britanice. La cei 50 de ani pe care-i va împlini în doar câteva zile, Carmen Șerban, cântăreața care pleacă definitiv din Romania, simte nevoia de o schimbare, fiind convinsă că în Londra va duce traiul pe care și l-a dorit întotdeauna.

Și pentru că nu stă pe gânduri prea mult, Carmen Șerban deja și-a pus la vânzare apartamentul luxos din Pipera, pe care cere suma fabuloasă de 170.000 de euro. Artista numără zilele până când își va stabili noua reședință în Marea Britanie. Deși răutăcioșii au bănuit că ar vrea să renunțe la cariera muzicală, artista a infirmat aceste zvonuri, asigurându-și fanii că acest lucru nu se va întâmpla prea curând.

„Am auzit și zvonuri cum că m-aș lăsa de cântat, asta nu o voi face niciodată. Îmi iubesc meseria și nu voi renunța la acest job pentru că îl pot face peste tot în lume. Și nu doar la mine acasă. Vreau să vând apartamentul din Pipera, din Voluntari, și să îmi cumpăr o casă în străinătate.

Am luat această decizie pentru că, în Londra, am ajuns să îmi plătesc și taxele, plus că am primit dreptul de rezidență permanentă. Am avut și câteva cântări acolo, mi-a plăcut foarte mult și îmi doresc ca Londra să devină a doua mea casă. Intenționez să mă mut în Londra, dar nu renunț de tot la România. Vând doar o locuință, din cele pe care le am, și îmi cumpăr una acolo. O să mai rămân cu două case, una în Timișoara și o alta în București”, a completat celebra cântăreață care pleacă definitiv din România pentru sursa citată.