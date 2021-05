Cum face bani Constantin Enceanu în pandemie. Artistul abia are timp să doarmă EXCLUSIV

Celebrul solist de muzică populară, Constantin Enceanu, le bate obrazul colegelor lui din muzica populară, Elena Merișoreanu și Maria Dragomiroiu, care s-au încăierat luna trecută deși cândva împărțeau o bucată de pâine, în turnee. Cu această ocazie, am aflat și cum face bani Constantin Enceanu în pandemie. ”Eu nu am timp de lucruri de acest gen care nu ne fac cinste niciunuia dintre noi!”, ne-a spus marele artist, în exclusivitate pentru Impact.ro.

Constantin Enceanu (57 de ani) este surprins de faptul că solistele de muzică populară Elena Merișoreanu și Maria Dragomiroiu, cândva bune prietene, s-au încăierat anul acesta. Cântărețul de muzică populară a luat atitudine și ne-a spus, pentru Impact.ro:

”N-au ce face! Să se certe! Se vede că au timp pentru așa ceva. Eu nu am timp de lucruri de acest gen care nu ne fac cinste niciunuia dintre noi. Eu mă culc, uneori, și a doua zi la ora 11.30, pentru că am foarte multă treabă la localul meu de nunți, din Filiași”, a spus Constantin Enceanu despre locația cu care face bani în pandemie, în exclusivitate pentru Impact.ro.

Maria Dragomiroiu a declanșat un adevărat conflict în lumea muzicii populare, după ce și-a manifestat public nemulțumirea privind pensia ei mică, de doar 1.200 de lei. Elena Merișoreanu a reacționat imediat, la tv, reamintindu-i Mariei Dragomiroiu că mai are și alte venituri din cântări: ”Ea are un soț impresar, mai cântă, nu trăiește doar din pensie cum sunt alți artiști”.

Declarația a scos-o din minți pe Maria:

”Îmi pare rău că nu i-am spus deși ne-am văzut de multe ori. Într-un an, de ziua mea, Elena a venit la TV și a vorbit despre pensia mea celebră. Este un om răutăcios. De pierdut, are sufletul dânsei. Eu nu sunt supărată pe ea. E mincinoasă, răutăcioasă și invidioasă. Nu poți să te duci la tv și să judeci un coleg. E prezentă la toate emisiunile pentru asta”, declara Maria Dragomiroiu în urmă cu câteva săptămâni.

Elena Merișoreanu, vizibil afectată de săgețile trimise de Maria, a scos asul din mânecă, dezvăluindu-i fostei prietene de suflet cele mai ascunse secrete:

“Ea l-a luat pe Bebe de la o nevastă şi un copil. Maria a plâns la mine în casă, pleacase de acasă cu o cutie şi cu cei doi copii. M-a impresionat atunci, şi acum mi se face pielea de găină. Eu şi soţul meu am sprijinit-o cât am putut. Ea se plânge că are pensia mică, dar îşi arată bogăţia la televizor. Casă, tot ce a făcut”, a povestit Elena Merișoreanu la Teo Show.