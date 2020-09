Un tânăr care, din cauza pandemiei de coronavirus în România și în toată lumea, a ales să își petreacă cele câteva zile de vacanță pe litoralul românesc regretă decizia. Acesta a postat un mesaj lung și usturător în care arată cum e litoralul românesc, de fapt.

Numele lui este Gabriel Moldovan și, de regulă, își face concediile peste hotare. A vizitat deja câteva țări străine de unde a plecat cu o impresie bună și cu un gust dulce. Din păcate, nu la fel s-a întâmplat când a ajuns pe litoralul românesc.

Gabriel Moldovan a mers pe litoral alături de soție și cei doi copii. În anii anteriori, aceștia au ales ca destinații de vacanță Spania, Franţa, Italia şi Croaţia. Diferenţele sunt uriaşe, spune el în mesajele usturătoare postate pe Facebook, plin de furie.

„De departe cel mai bine a fost în Franţa, dar nu am să mă refer la francezi, căci se ştie că ei sunt numărul 1 la nivel mondial. Şi n-am să vorbesc nici despre Spania şi Italia, alte două ţări superbe, care ştiu să-şi atragă clienţii. Mă voi referi la Croaţia, ţară care a fost parte din fosta Iugoslavie şi o ţară în care nivelul de trai nu este la fel de ridicat ca în Vest. În schimb, Rijeka şi Dubrovnik sunt două perle aşa cum noi nu vom avea niciodată pe litoralul românesc.

Din păcate, experiența trăită în cele 7 zile pe litoralul românesc nu a făcut decât să îl irite pe român.

„A fost din 7 până în 16 august la Mamaia, adică am făcut greşeala să mă duc acolo. Sincer, nu i-aş recomanda un astfel de concediu nimănui. Gălăgie, grobianism, servicii sub orice critică. Cred că în cele 10 zile am fost obligat să ascult toate manelele apărute de la început şi până azi.

Mizerie pe plaje, cozi de seminţe, coceni de porumb şi oameni care se bagă practic în tine. N-au auzit de distanţarea socială, iar de spaţiul intim nici atât. Nesimţire cât casa, dar nu e de mirare. Pe plajă, bişniţarii tuciurii cu cefele late având după ei fetele care îi urmează ca nişte căţeluşi se băgau în tine şi aproape că se urcau pe şezlongul tău. Unul schimba euro pe plajă, iar altul punea manele în timp ce fetele se mişcau lasciv, ca într-un ritual de împerechere.

Cât trăiesc nu voi mai face greşeala să mă duc în concediu la noi pe litoral. Pentru ce să mă duc? Ca să ascult manele de dimineaţa până seara împotriva voinţei mele şi să plătesc de 3 ori mai mult decât într-o staţiune decentă din Croaţia? M-am întos acasă mai obosit decât eram atunci când plecasem în concediu, din cauză că nu am putut dormi de manelele lor”, a încheiat Gabriel Moldovan.