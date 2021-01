Cum cureți tenul și picioarele cu bicarbonat de sodiu. Totul e atât de simplu dacă mai folosești încă un ingredient

Versatilitatea bicarbonatului de sodiu este unică printre ingredientele naturale, putând fi folosit de la gătit până la curățenia casei sau în cosmetică. Iată un truc prin care îți poți face tenul să lucească și picioarele să fie exfoliate cu ajutorul pulberei albe.

Folosește bicarbonatul de sodiu pentru a-ți curăța tenul și picioarele. Ai nevoie și de ceai de mușețel

Bicarbonatul de sodiu este un bun exfoliat pentru piele, fie dacă este vorba de cea de pe față sau cea de pe picioare. Pentru un tratament facial este nevoie să formezi o pastă din trei părți bicarbonat de sodiu la o parte de apă sau infuzie de mușețel. Vei obține astfel un exfoliant blând penru ten, care este ușor și eficient și poate fi utilizat săptămânal pentru întreținerea feței.

Cât despre picioare, pentru această parte a corpului poți opta pentru o soluție formată din trei linguri de bicarbonat de sodiu la patru litri de apă caldă. Cufundă picioarele într-un lighean ce conține acest amestec și garantat îți va înlătura oboseala și îți va calma durerile. Pasta din bicarbonat cu apă reprezintă cel mai bun exfoliant cu efect deodorizant pentru picioare.

Leacul Lidiei Fecioru

„Bicarbonat cu miere. Amestecăm cantități egale: o lingură de bicarbonat, o lingură de miere. Putem face o cantitate mai mare, dar e bine să o facem pentru o zi. Se ia 30 de zile, câte o lingură pe zi, una dimineața, una seara. Apropo de cei diabetici, nu au voie miere, dar poate o să găsim o rețetă și pentru ei. Acest amestec ne ajută la echilibrarea ph-ului organismului nostru.

Să nu uităm că multe ciuperci pe care le avem noi sau cancerul este o boală care vine în urma unor infecții, dezechilibre. Pe fondul acestora, întotdeauna au loc de trai și înmulțire, de asta ne trezim cu o celulă care a luat-o razna și se transformă într-o celulă canceroasă, pentru că este hrănită din aciditatea organismului nostru. Niciodată să nu mergem pe principiul că am mâncat și am făcut cancer, că am fumat și am făcut cancer.

Eu am văzut oameni care au murit de cancer pulmonar și nu au fumat niciodată. Totul vine pe o hiperaciditate a organismului nostru. Luănd această soluție, ajută mult. E bine să facem asta pe stomacul gol și o să vedem că multe din problemele noastre vor dispărea”, a spus Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru la Antena 3.