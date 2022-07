Cum au reacționat copiii Adrianei Bahmuțeanu când au aflat că mama lor s-a logodit. Nici ea nu se aștepta

Adriana Bahmuțeanu s-a logodit la biserică cu iubitul ei, George. Vedeta de televiziune a declarat că este foarte fericită de noua etapă din viața ei și a dezvăluit și care a fost reacția copiilor ei, Eduard și Maximus, din căsnicia cu Silviu Prigoană, când au aflat de decizia mamei lor. În prezent, copiii Adrianei Bahmuțeanu locuiesc cu tatăl lor, omul de afaceri Silviu Prigoană.

Adriana Bahmuțeanu s-a logodit cu iubitul ei, pe nume George. Conform dezvăluirilor sale, vedeta a primit și binecuvântarea celor doi copii ai săi, Eduard și Maximus. Cei doi au fost de acord cu nunta mamei lor, ba chiar au spus că vor să participe la eveniment. Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit ce reacție au avut fiii ei:

Eduard și Maximus sunt fiii Adrianei Bahmuțeanu din căsnicia cu omul de afaceri Silviu Prigoană. Ei locuiesc cu tatăl lor, studiază limbi străine și fac sport.

Și George Steven, viitorul soț al Adrianei Bahmuțeanu, are un copil, care, de asemenea, a fost de acord cu căsătoria tatălui. Bărbatul trăiește în SUA din anul 1999, lucrează în domeniul imobiliarelor. Acesta a povestit că a cunoscut-o pe Adriana Bahmuțeanu în urmă cu doar câteva luni, iar cea care le-a făcut cunoștință a fost celebra prezicătoare, Carmen Harra.

„Ne-am cunoscut în urmă cu două-trei luni prin intermediul unui prieten comun, Carmen Harra, din California, pe care o cunosc de 14 ani. Nu pot să zic că a fost dragoste la prima vedere, pot să spun că am fost interesat de a o cunoaşte. Aşa am simţit amândoi că „It is the right thing”, este un sentiment comun…”, a declarat George Steven la România TV.