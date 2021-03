Cum au ironizat-o Gabriela Cristea și Tavi Clonda pe Maria Constantin. Reacțiile de la TV

Gabriela Cristea a fost jignită de Maria Constantin, fosta soție a lui Marcel Toader. Cântăreața a spus despre Gabriela Cristea că este supraponderală și a numit-o „a cincea soție”.

Prezentatoarea a precizat că nu o cunoaște pe Maria Constantin și că nu o interesează ce are de spus despre ea. Acum, Tavi Clonda, soțul Gabrielei Cristea, și-a spus și el părerea despre declarațiile controversate făcute de artistă.

Gabriela Cristea a revenit cu o nouă reacție față de spusele cântăreței. Ea a numit declarațiile Mariei Constantin „inepții”.

Și Tavi Clonda a reacționat la fel de elegant, asigurându-și partenera că o iubește și spunându-i că este „sexy și rea”.

Maria Constantin a atacat-o pe Gabriela Cristea. Cele două au fost căsătorite cu Marcel Toader, care a decedat. Cântăreața a fost invitată la emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a spus că prezentatoarea are probleme cu greutatea și a dezvăluit că fostul ei soț i-a spus că este o femeie rea.ma

„A cincea soție. Dacă eu am fost a șasea, ghici ciupercă ce e? În momentul de față am observat că are problemă cu greutatea. N-o cunosc personal. Din descrierile fostului soț… îmi spunea că este o femeie foarte rea. Fostul soț mi-a zis, care din păcate nu mai este. Asta e din descrierile lui, eu nu știu mai multe. Nu ar fi neapărat un defect „supraponderală’. Am văzut niște filmări recente și am văzut că a luat ceva în greutate, dar asta nu e de judecat, are deja doi copii’, a spus Maria Constantin la emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV.