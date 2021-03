Maria Constantin, atac grosolan la Gabriela Cristea. Ce a putut spune despre ea, Măruță e șocat

Maria Constantin aduce controversa! Aceasta a făcut câteva mărturii șocante despre una din femeile care au un trecut scandalos cu regretatul său fost soț. Ce a putut să spună cântăreața despre Gabriela Cristea?

Maria Constantin a acceptat invitația lui Cătălin Măruță la emisiunea sa. Aceasta a venit la rubrica picantă exact la fix, după ce zilele trecute alte colege de breaslă i-au spus numele în cadrul unor întrebări care nu o puneau deloc într-o lumină bună.

Iată că a venit momentul în care și declarațiile sale să creeze valuri peste valuri în lumea mondenă. Una din întrebările pregătite de echipa de la Pro TV o aveau în prim-plan pe nimeni alta decât Gabriela Cristea, femeia care a fost soția regretului Marcel Toader chiar înainte ca acesta să-și lege viața cu Maria.

Blondina a șocat cu cele mărturisite, fiind pusă să o descrie pe fosta prezentatoare de televiziune în câteva cuvinte. Tânăra interpretă de muzică populară a spus despre brunetă că este: „a cincea soție, supraponderală și femeie rea”, cu mențiunea că nu o cunoaște personal, dar că această imagine i-a fost insuflată de fostul partener.

”Nu am cunoscut-o personal, repet. Spun doar ce știu despre ea de la fostul meu soț (n.r. regretatul Marcel Toader), el a zis că e o femeie rea. A fost a cincea lui soție, eu am fost a șasea. Este supraponderală, am văzut-o la o emisiune televizată, recent. Nu cred că e un lucru așa negativ. E grasă și rea. În folclor este o bârfă continuă. Eu cred că am fost cea mai bârfită, știu asta. Am auzit mai multe și eu, din multe părți. Toți din muzica populară vorbesc”

Maria Constantin (Sursa: „La Măruță”