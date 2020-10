Cum au apărut George Burcea și Viviana Sposub în centrul Bucureștiului. Au fost văzuți așa de sute de oameni: nu i-a interesat deloc

George și Viviana nu se mai feresc de ochii lumii. Cei doi s-au îndrăgostit până peste cap, iar asta i-a făcut să nu-i mai intereseze de nimeni și nimic. Cum și-au făcut apariția în centrul Bucureștiului? Aceștia sunt implicați într-un proiect artistic inedit.

Noul cuplu din showbiz care a șocat pe toată lumea și-a făcut aparția într-un mod inedit în centrul Bucureștiului. Viviana și George s-au vopsit din cap până-n picioare în culori aprinse, iar alături de alți cunoscuți care le-au luat exemplul au cutreierat străzile din Capitală până la destinația dorită. Fanii emisiunii Ferma au putut observa cum relația celor două vedete care i-au șocat în concurs cu noile vești a ajuns deja la un alt nivel. Se pare că porumbeii sunt pe același plan și atunci când vine distracția.

Burcea, Vivi și câțiva colegi de breaslă ai actorului s-au transformat total în personaje viu colorate desprinse din benzile desenate. Burcea și-a făcut apariția într-o culoare verde, iar fosta colegă de platou a Adelei Popescu în violet. De asemenea, toți au abordat un stil vestimentar rock și au purtat chelii false. Protagoniștii proiectului artistic au părăsit incinta după finele acțiunilor, mai puțin concurenții de la Ferma, care au ales să rămână în locația din centru care ar fi noua locuință a fostului partener al Andreei Bălan. “Sincer, nu știu cum am ajuns să mă îndrăgostesc”, a spus actorul.

“Nu am vorbit lucrurile astea și asta mi se pare foarte tare. Noi nu am vorbit nimic despre ea sau despre mine sau despre potențiali noi. Îmi place foarte mult Viviana, dar eu mai am chestii de rezolvat acasă, așa că nu mi-am dorit să fac tămbălău. O să ajung acasă, o să încerc să îmi rezolv treburile cu cealaltă parte și după aia să vedem dacă se poate naște ceva frumos. Viviana nu este o fată de rănit, de care să-ți bați joc. Este o fată caldă, pe care este nevoie să o iubești și să o protejezi, să o aperi. Pe lângă copiii mei și mama, va fi printre primele persoane pe care le voi căuta”

George Burcea