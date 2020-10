Ce i-a făcut George Burcea unui concurent de la Ferma. Dezvăluiri fără precedent

Actorul Paul Diaconescu în vârstă de 31 de ani s-a născut la Pucioasa, Dâmbovița și activează de mai bine de un deceniu în showbiz, dar emisiunea ”Ferma”, de unde a fost recent eliminat, l-a făcut și mai cunoscut. El dezvăluie ce s-a întâmplat pe parcursul emisiunii.

În cadrul unui interviu, Paul Diaconescu povestește cum este după eliminarea din emisiunea ”Ferma”. Actorul a slăbit zece kilograme în emisiune și spune că a luat decizia de a merge în emisiune în urma operației pe care a avut-o în februarie.

”Decizia de merge acolo a avut strict legătură cu operația pe care am suferit-o în februarie, anul acesta. La «Fermă» m-au chemat și în sezonul trecut și nu m-am dus. Nu m-am dus atunci, aveam proiecte, aveam o continuitate. Iar acum, pentru că m-am operat, iar în spital am văzut totul negru și am fost speriat de posibilitatea finalului, mi-am promis că o să zic «Da» la foarte multe experiențe. Și i-am căutat eu înapoi pe cei de la PRO TV. Am plecat cu gândul de a trăi din plin experiența. Am simțit că sunt viu. Pentru că am văzut moartea cu ochii”, a spus Paul Diaconescu pentru Click.ro .

Paul Diaconescu a mai spus că George Burcea împreună cu George Piștereanu i-au făcut zile fripte pe parcursul emisiunii, după ce au făcut o coaliție și au vorbit despre el. Actorul susține că a rămas în relații bune cu Anda Adam, cu care s-a certat la început.

Întrebat de către jurnaliștii Click dacă și-a făcut prieteni și cu cine a rămas în relații bune Paul a răspuns:

”Cu Anda Adam, deși la început a exagerat când am vrut să mănânc mămăligă cu lapte. Ne-a certat, a exagerat și am încercat să mă impun. Ulterior am început să comunicăm. Când a fost fermier-șef am vrut să-i arăt cât de bine îmi intru în rolul de servitor. Am rămas prieteni, aștept să iasă din Fermă ca să-i duc niște nuci de la Dâmbovița.

La cât de foame ne-a fost acolo, am vorbit numai despre mâncare. Și i-am zis că o să-i duc o plasă de nuci. Teoretic voi rămâne prieten cu toată lumea. Cu siguranță voi rămâne prieten și cu Burcea, chiar avem un proiect în care vom juca împreună. Cu Piștereanu n-am de ce să mă cert, am jucat și vom mai juca împreună. Am avut un proiect de teatru.”