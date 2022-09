Cum au ajuns Alexandru Arșinel și Stela Popescu să facă un cuplu pe scenă. Ce mare actor a fost înlocuit pe neașteptate. „De atunci, am rămas împreună o viață!”

S-a aflat cum au ajuns Alexandru Arșinel și Stela Popescu să facă un cuplu pe scenă. Ce mare actor a fost înlocuit pe neașteptate, făcând astfel posibilă apariția cuplului care avea să rămână împreună o viață. Toate detaliile incredibile, în rândurile de mai jos.

Prietenia dintre Alexandru Arșinel și Stela Popescu, cel mai cunoscut cuplu de succes al scenei românești, a durat timp de circa 40 de ani. Cei doi dintre cei mai iubiți actori de teatru și film s-au despărțit pe 23 noiembrie, anul 2017, după ce Stela Popescu s-a stins din viață fulgerător, la vârsta de 81 de ani.

La aflarea morții prietenei sale, Alexandru Arșinel a mărturisit că odată cu dispariția ei, s-a dus și o parte din el. Suferința lui a fost atât de mare, încât, actorul nu a putut vorbi niciodată despre Stela Popescu la trecut.

Cei doi ar fi trebuit pe de 8 decembrie 2017, să-și bucure fanii cu un spectacol special. Era vorba despre „Aplauze, Aplauze”, un spectacol care ar fi marcat 40 de ani de activitate a cuplului Stela-Arșinel. Puțini dintre români știu că cei doi mari actori au făcut echipă din anul 1978, însă intenționau să sărbătorească un pic mai devreme, decembrie fiind o lună propice pentru aniversări și spectacole.

Din păcate, Stela și Arșinel nu au mai putut urca împreună pe scenă în fața publicului atunci, însă probabil că o vor face acum, în ceruri, în fața celor care i-au apreciat o viață.

Alexandru Arșinel a devenit partenerul de scenă al Stelei Popescu și erau văzuți de mulți dintre români ca și cuplu în viața reală.

Nu era deloc așa, fiecare din ei având alți parteneri de viață. De altfel, Alexandru Arșinel este cel care a dezvăluit cum a ajuns să joace împreună cu Stela Popescu.

„Totul a început dintr-o întâmplare. Mai mult, Revelioanele de altădată făceau deliciul telespectatorilor. Actorul Ştefan Bănică, la vremea aceea partenerul de scenă al Stelei, nu a putut să onoreze un spectacol şi aveau nevoie de altcineva cu care să joace. Până la urmă eu am fost cel care l-a înlocuit, apoi am dus la bun sfârşit tot proiectul din vara acelui an şi, pentru că a fost un mare succes, de atunci am rămas împreună o viaţă. Am făcut mii de spectacole”, povestea regretatul actor Alexandru Arșinel, în urmă cu mai mulți ani.