Secretele relaţiei dintre Alexandru Arşinel şi Stela Popescu. Cei doi au împărţit scena, dar şi o prietenie specială

În această toamnă se împlinesc cinci ani de la stingerea din viață a actriței de renume Stela Popescu. Printre persoanele care au fost cel mai afectate de moartea sa se numără și Alexandru Arșinel. Cei doi artiști au fost parteneri pe scenă timp de aproape 40 de ani. Au legat o frumoasă și reală relație de prietenie de-a lungul anilor de colaborare profesională. Află în rândurile de mai jos totul despre secretele relaţiei dintre Alexandru Arşinel şi Stela Popescu.

Alexandru Arşinel şi Stela Popescu au fost adevărați prieteni în viața de zi cu zi. Momentul în care s-au cunoscut i-a schimbat total viața marelui actor. Însă nu în sens romantic, potrivit artistului, care a negat vehement că între el și colega sa de scenă s-ar fi născut o legătură amoroasă.

Marele actor a vorbit, în cadrul unei intervenții pentru presa românească, despre relația specială de prietenie pe care a avut-o cu regretata artistă. Stela Popescu a fost pentru el ca un înger păzitor, ca un garant în fața tuturor persoanelor care voiau să fure din prestigiul actorului.

Relația dintre cei doi actori a fost construită pe un profund respect, potrivit dezvăluirilor făcute pentru jurnaliști. Fiecare a fost alături de celălalt când a trecut prin momente mai dificile ale vieții. Alexandru Arșinel și Stela Popescu erau de nedespărțit. Însă legătura dintre ei a rămas strict la nivel profesional.

„Da, reprezenta un garant pentru mine. (…) Am avut noroc cu Stela, norocul meu. Fiecare se naște cu un anumit destin. Eu am avut destinul… adică nu mi-a plăcut să tac, chiar dacă uneori mi-a fost puțină teamă. Mi-a fost greu să mă opresc și îmi plăcea, așa am devenit un luptător. M-am luptat pentru multe lucruri. Și ca să fiu responsabil, și ca să găsesc un repertoriu cât mai adecvat, și ca să apăr scriitorii și creatorii care ne scriau pentru spectacol”, a explicat Alexandru Arșinel.