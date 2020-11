Cum arată vila de lux a Simonei Halep. Ce face Toni Iuruc în cartierul rezidențial din București

Simona Halep, ocupanta locului doi în ierarhia mondială, a câștigat câteva milioane bune din tenis. În afară de faptul că este o bună sportivă, se pre că se pricepe și la afaceri. A investiti ceva bani în afaceri imobiliare, în Constanța, acum se pare, și în București. În Constanța, Simona are ridicată o vilă, valorând aproximativ 600.000 de euro. Acum se pare că se va muta în București, unde recent a cumpărat o vilă într-un cartier select.

Simona Halep, antreprenor imobiliar

După ce a ieșit din top 10 ale celor mai plătite sportive feminine în 2016, Simona Halep a revenit și a fost plasată pe locul 10 în 2017.

Câștigurile sale totale au fost estimate la aproximativ 6,2 milioane de dolari, dintre care 4,7 milioane de dolari proveneau din câștigurile sale la diferitele turnee.

Valoarea sa netă totală este estimată la aproximativ 145 de milioane de dolari. În perioada în care a deținut locul 1 WTA, Simona a câștigat în jur de 5.275.227 dolari.

De asemenea, a fost desemnată cea mai de succes femeie din România, potrivit unui clasament. Simona Halep a obținut cel mai mare scor,460 de puncte, cu 80 de puncte mai mult față de anul trecut și a fost, de asemenea, numită în Top 300 dintre cei mai bogați români.

Deci, concluzia este că are o avere considerabilă care i-a permis să facă investiții în imobiliare, mai ales în Constanța, unde are un bloc de două etaje, iar în zona Mamaia, un bloc de 6 etaje cu apartamente de lux. În afară de asta mai are două hoteluri, în Brașov și Poiana Brașov.

Nu este surprinzător faptul că, recent, conform celor de la Click.ro, Simona a decis să investească din nou, tot în imobiliare, dar de data asta în București.

Simona, împreună cu iubitul ei, Toni Iuruc, au cumpărat în cartierul Primăverii, din Capitală, o frumoasă vilă.

Intenționează să se mute în București

Vila, care presupunem că a costat câteva sute de mii de euro, dacă nu chiar câteva milioane, a fost achiziționată recent de Simona în București.

Vila, conform Click, este situată în celebrul cartieri Primăverii. În afară de investiția inițială, spun sursele, cei doi au decis să mai investească niște bani în renovarea vilei.

Profitând de perioda de vacanță competițională, Simona și Toni au decis cumpărarea și renovrea vilei, care mai are puțin și este gata.

Toni Iuruc, afaceristul de 41 de ani, a fost cel care a supervizat renovările în toată această perioadă.

Simona a decis să rămână la Complexul Stejarii. Simona locuieşte de aproape 8 ani aici şi are toate condiţiile de cazare, dar şi de antrenament.

Pasul cumpărării acestei vile, spun apropiații, ar fi un semn că cei doi sunt deciși să se și căsătorească. Când, nu se știe, dar este clar că cei doi au planuri mari de viitor.