Cum arată și cine este Ciprian Napy, ucigașul lui Emi Pian

Conform informațiilor primite de la anchetatori, după derularea evenimentelor din noaptea de luni spre marți, evenimente ce au dus la decesul fostului lider al clanului ”Duduienilor”, principalul suspect în această speță ar fi Ciprian Napy, fiul unui al interlop, liderul grupării interlope ”Rinu”, ce acţionează în sectorul 2.

Ca majoritatea interlopilor bucureșteni, nici Ciprian Napy nu face diferență, acesta trăind în lux și opulență, după cum se poate vedea și din pozele postate de acesta pe rețelele de socializare. Conform informațiilor interlopul este fiul unui alt temut și influent lider interlop, acesta din urmă fiind și șeful clanului ”Rinu” ce are ca zonă de influență sectorul 2 al Capitalei. Surse apropiate spun că Ciprian și Emi au fost văzuți de puține ori împreună la diferitele evenimente organizate de unul sau celălalt clan. Impact.ro a relatat despre unde se află în acest moment principalul suspect în crima din noaptea de luni spre marți. Informațiile noastre, verificate, spun că acesta s-ar afla încă internat la Spitalul Elias, cu răni grave după scandalul respectiv.

“Cipy se află in stare gravă la spitalul Elias din Capitală. El a fost rănit de fratele lui Emi Pian. Nu a fost audiat de polițiști. Doar ceilalti prezenți, adică mai mult de zece persoane. Plus vecini, care au auzit țipete și au ieșit la geam”, ne-au dezvăluit surse sigure, care au dorit să rămână sub protecția anonimatului.