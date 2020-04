Cum arată o casă de 36 de milioane de dolari? FOTO Iată locuința lui Kylie Jenner”

Kylie are doar 22 de ani și deja cunoaște de o vreme bună succesul. Aceasta are o avere de ordinul miliardelor de dolari și o afacere prosperă. Cum arată casa sa de milioane?

Cum arată casa de 36 de milioane de doalri a lui Kylie Jenner?

Kylie Jenner s-a bucurat întotdeauna de notorietate și de o viață fără grij, mai cu seamă că mama și surorile ei poarte numele Kardashian, cea mai cunoscută familie din Starete Unite ale Americii și nu numai. Aceasta nu a vrut să trăiască în spatele succesului lor, așa că și-a decshis propria afacere cu cosmetice care și la ora actuală merge de minune. Datorită imperiului cosmetic, aceasta se bucură de o vilă superbă și luxoasă.

Cea mai tânără din rândul milionarilor planetei nu se mai uită deloc la bani atunci când vine vorba despre confortul familiei sale. Proprietatea deținută de tânără are o piscină cu dimensiuni considerabile și un palmier în afară, propriul teren de tenis, o sală de jocuri, o bucătărie în aer liber, cinci șemineuri artificiale în grădină, 14 băi, o parcare mare cât pentru 20 de mașini și se află în California. Locuința a fost pusă la vânzare inițial la 55 de milioane de dolari, dar Kylie a demonstrat că se descurcă să negocieze la sânge, așa că a cumpărat-o cu 38 de milioane.

Filmografie

Seriale

2007 – prezent

Keeping up with the Kardashian – 158 de episoade

2010 -2013

Koutney and Khloe Take Miami – 2 episoade

2014 -prezent

Kourtney and Khloe Take Hamptons – 1 episod

2014 -Deal with it – 1 episod

2014 -Ridiculousness – 1 episod

2015 – 2016

I Am Cait – 3 episoade

2015 – Kingin’ with Tyga – 1 episod

Life Of Kylie – MAIN CAST

Filme – 2018 – Ocean’s 8

Kylie participă la emisiunea creată de familia sa „Keeping Up With The Kardashians”, iar în trecut a apărut și în alte emisiuni precum: „Kourtney and Kim Take Miami”, „Khloé & Lamar”, „Kourtney and Kim Take New York”, and „Kourtney and Khloé Take The Hamptons” etc.