Cum arată noua iubită a lui Bromania. Vloggerul a luat o decizie surpriză deja

Matei Dima pare să fie pregătit să se așeze la casa lui. Faimosul vloggerul a luat o decizie surpriză în ceea ce o privește pe partenera lui de viață. Cine este superba brunetă care i-a furat inima lui Bromania și cum a decurs întâlnirea fetei cu părinții iubitului ei.

Toată lumea îl știe pe Matei Dima. Celebrul actor cunoscut sub numele de Bromania este unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri de la noi din țară. Creator de conținut în mediul online, actor și persoană publică, Bromania reușește mereu să capteze atenția mass-media. De când a jucat rolul de protagonist în filmul Miami Bici, alături de Codin Maticiuc, Matei Dima a revenit sub lumina reflectoarelor.

Deși internauții și telespectatorii știu aproape totul despre el, puțini sunt cei care au văzut cum arată noua lui iubită. Femeie care i-a cucerit inima lui Matei Dima este o tânără înaltă, brunetă și foarte frumoasă. Fotoreporterii de la Evenimentul Zilei l-au surprins pe Bromania atunci când a prezentat-o pe partenera lui părinților săi.

Se pare că cei patru s-au întâlnit la un restaurant din cartierul Primăverii, după ce au făcut un scurt tur al Muzeului de Artă Recentă din Capitală. Iubita lui Bromania și-a făcut apariția cu un buchet de flori pentru mama vloggerului, semn că relația dintre ea și Matei Dima este una cât se poate de serioasă. Nu știm dacă cei doi și-au făcut planuri de nuntă, dar un lucru e cert: dragostea plutește în aer, iar legătura dintre brunetă și Bromania pare să fie de lungă durată.

Bromania a avut parte de probleme serioase acum două luni, când autoritățile l-au surprins la volan sub influența băuturilor alcoolice și a drogurilor. Acesta s-ar fi aflat pe raza Stațiunii Râșnov din județul Brașov.

Matei Dima nu a dorit să comenteze, la momentul respectiv, și a preferat să lase poliția să își facă treaba:

„Nu pot să declar nimic momentan, că se preia și se schimbă, deja am și niște chestii care nu sunt adevărate, dar am zis măcar să o spun personal. Nu am nimic momentan să zic. Nu declar nimic. Las organele de poliție să-și facă treaba. Până nu se stabilește clar ce s-a întâmplat, nu știu. Acum știți cum sunt oamenii, fiecare o să interpreteze în felul lui. Nu vreau să zic nimic, nici nu vă cunosc”, a declarat vloggerul Bromania, pe numele său Matei Dima.