Cine este Matei Dima (BRomania) – cum a ajuns să aibă un succes nebun în România

Matei Dima este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut de la noi din țară, dar și un actor celebru. El mai este cunoscut sub numele de BRomânia) și a devenit cunoscut când a lansat și produs alături Codin Maticiuc, filmul de comedie Miami Bici. Iată cine este Matei Dima.

Cine este Matei Dima (BRomânia)

Matei Dima, alias BRomania s-a născut pe data de 19 iunie 1987, la Constanța. Este vlogger, actor și regizor român. Este creează sketch-uri comice, vine-uri și show-uri de stand up pe rețelele de socializare: Facebook, YouTube și Instagram.

În anul 2013, Materi Dima a făcut un videoclip pentru rapper-ul Destrom, pnetru piesa: See Me Standing, cu care a fost nominalizat la categoria: Innovation of the Year. Videoclipul a fost filmat în Los Angeles.

Cine este Matei Dima – studii

La vârsta de 18 ani, Matei Dima a plecat în Statele Unite ale Americii, unde a studiat regie și teatru, cu specializări în actorie și regie de la o Universitate privată din Iowa.

După piesele pe care le-a jucat și regizat și după numerele de stand-up pe care le-a jucat, a obținut o bursă la New York Film Academy, cu filiala la Laos Angeles, unde e urmat masteratul în regie.

Cine este Matei Dima – actor

Matei Dima este actor și regizor de filme. El a jucat alături de actori celebri cum ar fi:

Tamala Jones din Castle

Neil Brown Jr. din Walking Dead

Robert Ri’Chard din Jurnalele vampirilor ș

Lamorne Morris din serialul de comedie New Girl.

Cine este Matei Dima – Global Records

Global Records care este reprezentată de către Matei Dima, este o firmă de management care se ocupă de artiști precum:

Inna, căreia i-a produs și videoclipurile: Be My Lover și In Your Eyes

Antonia

Lucia.

Matei Dima – Filme regizate

Printre filmele pe care le-a regizat Matei Dima de numără următoarele:

Marisol – 2012

SuperCrew – 2011

Agent Steele – 2012

Distruption – 2012

L-A SERAL – 2019

5GANG: Un altfel de Crăciun -2019

Miami Bici (2020) – cu care a căpătat notorietatea pe care o are astăzi și de pe urma căruia a avut încasări record.

Cine este Matei Dima – sub influența alcoolului și a drogurilor

Matei Dima ar fi fost prins de curând la volan sub influența băuturilor alcoolice și a drogurilor. Acesta s-ar fi aflat pe raza Stațiunii Râșnov din județul Brașov.

Matei Dima a ținut să precizeze că nu toate lucrurile sunt adevărate și că preferă să lase poliția să își facă treaba. Pentru el este important ca oamenii să afle adevărul și preferă să îi informeze el direct.