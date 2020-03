Cum arată nora lui Arnold Schwarzenegger. Tânăra atrage toate privirile când merge la plajă

Nora lui Arnold Schwarzenegger face furori la plajă! Cum arată tânăra în costum de baie și ce declarații își fac amorezii? Cum decurge relația dintre cei doi și care este povestea lor?

Noua lui Arnold Schwarzenegger face furori pe plajă

Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger din relația vedetei cu menajera, trăiește o frumoasă poveste de dragoste! Tânărul a marcat relația sa cu Nicky de un an printr-o declarație de dragoste simplă, scurtă și cuprinzătoare. Fiul de 22 de ani al starului a imortalizat momentul cu o fotografie deosebită în care o ținea pe urmei pe cea care îl iubește. „Un an cu partenera mea de viaţă. Abia aştept să vină alte aventuri, râsete şi sărbători! Te iubesc!”, a fost mesajul băiatului de 22 de ani către partenera sa. Cei doi și-au petrecut evenimentul deosebit pe o plajă din California, s-au plimbat cu bicicletele, s-au pozat și s-au bucurat din plin de fiecare moment împreună.

„Împreună cu iubitul meu, în locul nostru preferat, unde a început totul, făcând referire la Universitatea din Malibu, unde au studiat amândoi”, a scris tânăra pe rețelele sale de socializare în dreptul fotografiilor cu fiul lui Arnold. Aminim că iubitul actor l-a avut pe Baena cu Mildred Baena, fosta sa menajeră. Aventura lor a început în timpul în care celebrul era într-o căsătorie cu Maria Shriver, cea cu care are patur copii: Katherine, 30 de ani, Christina, 28 de ani, Patrick, 26 de ani, şi Christopher, 22 de ani.

