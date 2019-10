Arnold Schwarzenegger, prieten cu Greta Thunberg: ce cadou exorbitant i-a oferit tinerei militante

Greta Thunberg este una dintre cele mai mediatizate figuri din 2019, la nivel global. Din acest motiv, nu este o surpriză faptul că a ajuns să umble în cercuri de vedete. Nu te-ai aștepta însă ca Arnold Schwarzenegger să-i ofere cadouri.

Arnold Schwarzenegger este implicat de mulți ani în diverse proiecte pentru protecția mediului. Un vegan convins, actorul încearcă să propovăduiască în cât mai multe cercuri diverse politici pe care le putem adopta pentru a încetini încălzirea globală. În acest context, nu este o surpriză faptul că s-a sensibilizat foarte mult când a văzut discursul agresiv al Gretei Thunberg din cadrul conferinței ONU.

În momentul în care cei doi s-au întâlnit pentru prima oară la Vienna, s-au împrietenit. De atunci, actorul s-a angajat să o ajute pe Greta să-și ducă mesajul mai departe. După ce a traversat Atlanticul cu un yaht fără emisii de carbon, pentru a participa la mai multe conferințe pe tema schimbărilor climatice, Greta se pare că s-a plimbat cu o mașină electrică de la Arnold Arnold Schwarzenegger, atât în SUA, cât și Canada. A fost vorba de un prototip de Kreisel Electric H1 modificat, primul SUV electric din lume.

Acea ofertă a fost pentru călătorii, dar când i-a returnat-o, s-a gândit să-i dea o Tesla Model 3, un bolid electric foarte atrăgător din portofoliul Tesla. Aceasta are un preț de achiziție între 40.000 și 53.000 de euro. Autonomia variază de la 410 kilometri până la 560 de kilometri, în funcție de preț și alte dotări. Colaborarea dintre Greta și Arnold se pare însă că nu s-a încheiat, iar vedeta de la Hollywood a insistat că activista să-i spună dacă are nevoie de orice și va face eforturi să o ajute.

Excited to kick off our @R20_AWS in Vienna. I have to admit I was starstruck when I met @gretathunberg. Tune in tomorrow. pic.twitter.com/b0c5FtmZDq

— Arnold (@Schwarzenegger) May 27, 2019