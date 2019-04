Cine e actorul care și-a ras barba, e de nerecunoscut și a impărțit internetul în două

Dacă ai intrat să citești această știre, atunci poate ai idee și despre cine e vorba. Dacă nu, o să afli și o să recunoști, cu siguranță, actorul la care facem referire. Numai că s-ar putea să-l recunoști doar după nume, nu și după noua înfățișare.

Actorul Jason Momoa, pe care-l știi din Game of Thrones și Aquaman, a împărțit internetul în două după ce a decis să-și radă barba. A postat totul pe rețelele de socializare, unde s-a lăudat că renunța la „bestie”.

„E timpul să fac o schimbare. O schimbare pentru mai bine, pentru copii, pentru copiii voștri, pentru viitor”, a fost anunțul făcut de Jason Momoa. A făcut și un anunț…ecologic: a îndemnat lumea la reciclarea aluminiului.

Și oficialii au comentat ironic gestul lui Jason Momoa. Fostul primar din Minneapolis, de exemplu, a spus că știe că e ziua în care apare raportul special al procurorului Robert Mueller, care-l vizează pe Donald Trump, dar nu ar trebui să uităm de faptul că Momoa și-a dat barba jos.

Clipul în care Jason Momoa renunță la barbă a fost postat pe YouTube:

Cine e Jason Momoa, actorul care era cunoscut pentru barba sa

Jason Momoa s-a născu în Honolulu, Hawaii pe 1 august 1979. În prezent, acesta are doi copii cu partenera sa, actrița Lisa Bonet. Momoa și-a început cariera ca model în 1990, după ce a fost selecționat de creatorul de modă Takeo. În 1999, Momoa a câștigat „Hawaii’s Model of the Year”. Ca actor a jucat prima dată în serialul „Baywatch”, ulterior redenumit „Baywatch Hawaii” pentru sezoanele 1999-2001.

Personajul său, Jason Ioane, se născuse în Hawaii, dar se mutase ulterior în Texas. Cel mai tânăr salvamar din serial, personajul lui Momoa era și cel mai determinat, prin comparație cu vedeta și producătorul, David Hasselhoff, potrivit Wikipedia.

După sfârșitul seriei Baywatch, Momoa a primit un rol secundar în comedia Johnson Family Vacation (2004), alături de Cedric the Entertainer și Vanessa Williams. În același an, Momoa se întoarce pe micul ecran cu „North Shore”.

Din cauza numărului scăzut de vizualizări, serialul este oprit după primul sezon. Actorului i se oferă șansa de a juca în Stargate: Atlantis ca Ronon Dex, un specialist militar instruit în lupta corp la corp. SciFi Channel nu a fost de acord cu coafura acestuia, aceasta a avut succes ajungând rapid parte a imaginii personajului său.

La data de 15 noiembrie 2008, Momoa a fost lovit în față cu o sticlă de bere suferind răni serioase. 140 de cusături au fost necesare și cicatricile mai sunt încă vizibile.

În 2011, Momoa apare în Urzeala Tronurilor, unde interpretează un războinic barbar, bogat și influent care moare la sfârșitul primului sezon.

Pe baza apariției lui în serie, acesta primește rolul de Conan în Conan Barbarul, un remake după originalul din 1982, cu Arnold Schwarzenegger. Acesta joacă alături de Rose McGowan, Stephen Lang and Ron Perlman. Momoa a urmărit un regim de șase săptămâni pentru cascadorii și arte marțiale.