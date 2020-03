Cum arată nepoții Deliei. Artista este topită după cei doi copii ai surorii ei FOTO

Delia nu are copii, dar se bucură din plin de nepoții săi. Micuții sunt de-a dreptul adorabili, iar energia lor o încarcă pe artistă cu pozitivitate și bucurie. Cum arată copiii surorii solistei?

Sora Deliei este o mamă tânără. Aceasta s-a căsătorit cu bărbatul care o face fericită și i-a dăruit doi copii la o perioadă foarte apropiată unul de celălalt. Pe micuți îi despart doar câteva luni, lucru care a îngrijorat-o inițial pe mama acesteia. Cu toate astea, timpul extrem de scurt dintre cele două sarcini nu i-a dăunat, deși de obicei este un risc. Micuții săi erau abia așteptați în familia Matache, mai ales de Gina, care abia aștepta să fie bunică. Aceasta s-a bucurat dublu atunci când a auzit că Oana va mai avea încă un copil. Foarte iubiți sunt și de mătușa lor, care le este și părinte spiritual.

Juratul de la iUmor este de-a dreptul topită după cei doi, îi pozează în fel și chip și le face des declarații. Ultima postare de pe o rețea de socializare a artistei îi are în prim-plan pe micuți – somnoroși și ciufuliți. În descrierea pozei, Delia a scris doar atât: „Iubirileee @oanacosanzeana.” Oana a ales încă din prima clipă să împărtășească tot cu fanii ei, așa că toți care o urmăresc în mediul online știu evoluția micuților și poveștile cele mai frumoase legate de ei sau primele boacăne pe care le-au făcut.

„Când am aflat vestea nu am fost foarte încântată pentru că am spus că nu se poate aşa repede. Nu ştiam dacă medical are voie aşa repede. După aia ne-am mai relaxat, ne-am consultat cu toţii, mai de voie, mai de nevoie. Pe mine m-a anunţat într-un mod aşa cum ar fi fost tristă: „Mami, cred că iarăşi am rămas”… Aseară (joi, n.r.) am aflat că este băieţel. Pe mine mă sperie diferenţa mică de vârstă între copii, Oana îmi dă mie curaj… Dar una peste alta, e băiat şi e primul băiat din familie”

Gina Matache