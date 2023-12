Cum arată mormântul politicianului Corneliu Coposu, la 28 de ani de la moartea sa. Detaliul care a atras atenţia tuturor VIDEO EXCLUSIV

Corneliu Coposu a fost unul dintre cele mai controversate personalități din lumea politică. A scris istorie în toți anii de activitate și a rămas în mintea tuturor drept un politician puternic. Cum arată mormântul lui Corneliu Coposu, la 28 de ani de la moartea sa. Cât de des îl vizitează rudele.

Corneliu Coposu a fost liderul opoziţiei din România postcomunistă. A fost un nume mare în lumea politică ale vremurilor apuse și a scris istorie în acest domeniu. Acesta a plecat dintre noi în noiembrie 1995, lăsând în urmă multă tristețe.

Corneliu Coposu a fost îngropat în Cimitirul Belu Catolic fără ceremonii funerare naționale, dar sute de mii de români au participat pentru a-l însoți în ultima sa călătorie. A fost un om foarte iubit, o adevărată personalitate a României.

Chiar dacă au trecut 28 de ani de la moartea lui, se pare că cei care l-ai iubit nu l-au uitat. Locul său de veci este într-o stare foarte bună, conform imaginilor surprise de Playtech Știri, chiar dacă au trecut foarte mulți ani de la deces și chiar și membrii familiei sale au plecat din această lume.

Rudele încă în viață și cei care l-au apreciat nu au uitat de el și trec să îi aprindă câte o lumânare. Mormântul este foarte curaj și îngrijit, ceea ce înseamnă că oamenii ce l-au iubit pentru tot ce a realizat încă vin în vizită.

Coposu, care a îndeplinit funcția de secretar al lui Iuliu Maniu și ulterior a fost secretar general adjunct al Partidului Național Țărănesc, a fost arestat la 14 iulie 1947. La mai bine de trei ani de la momentul arestării sale, în mai 1950, printr-o decizie a Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu decretul 6/1950, a fost condamnat la o pedeapsă de 24 de luni, ulterior majorată cu încă 24 de luni.

Abia după șapte ani de detenție, a fost adus în fața Tribunalului Militar București, unde a primit o sentință de 15 ani de muncă silnică pentru „activitate intensă contra clasei muncitoare” conform articolului 193/CP.

Corneliu Coposu a trecut prin închisorile şi lagărele de muncă: MAI Bucureşti, Malmaison, Piteşti, Văcăreşti, Craiova, Jilava, Capu Midia, Bragadiru, Popeşti-Leordeni, Rahova, Gherla, Aiud, Râmnicu-Sărat.

S-a încercat să-l implice pe Corneliu Coposu ca martor al acuzării în procesul lui Iuliu Maniu. Un fost vecin și cunoscut din perioada studenției, Avram Bunaciu, a încercat să-l convingă să semneze o declarație în acest sens, oferindu-i promisiunea că, în schimb, va fi eliberat.

Cu toate acestea, Corneliu Coposu a respins ferm ideea de a se distanța de mentorul său, Iuliu Maniu. Această refuzare a fost în contrast cu alegerile triste ale altor lideri importanți ai Partidului Național Țărănesc. Această hotărâre a determinat o schimbare în atitudinea lui Bunaciu.

„Înainte de a mă ancheta Bunaciu – spune Corneliu Coposu – mi s-a adresat pe un ton prietenesc şi mi-a atras atenţia, că dacă voi fi raţional şi dacă voi uşura desfăşurarea anchetei voi fi pus în libertate.

Mi-a dat o foaie de hârtie, pe care era bătut la maşină un text scurt, de o jumătate de pagină, pe care urma să-l citesc şi să-l semnez, urmând ca acest text să fie folosit în procesul Maniu ca o depoziţie a mea în calitate de martor al acuzării.

Întrucât eu am refuzat să citesc şi să semnez declaraţia, Bunaciu şi-a schimbat atitudinea faţă de mine, a chemat un gardian şi pe un ton aspru i-a ordonat acestuia: du-l la carceră. Am fost dus la carceră. De atunci nu l-am mai văzut pe Bunaciu, am fost anchetat apoi de alte persoane”, povestea politicianul.