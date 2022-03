Cum arată mormântul lui Gabi Luncă, la un an de la moartea artistei. Ce a apărut la cimitir

Pe 2 aprilie se împlinește un an de la moartea lui Gabi Luncă. Regretata interpretă de muzică lăutărească a încetat din viață, după ce a fost răpusă de virusul COVID-19 în primăvara lui 2021. Cum arată, în prezent, mormântul îndrăgitei artiste. Fiicele sale i-au făcut un adevărat templu.

În a doua zi a lunii aprilie a anului trecut, România pierdea una dintre cele mai valoroase artiste ale țării noastre. Gabi Luncă a decedat după ce a contactat virusul COVID-19 și a fost îngropată la Cimitirul Dămăroaia.

La un an de la trecerea sa în neființă, familia și apropiații regretatei Gabi Luncă i-au adus un omagiu cântăreței de muzică de petrecere, transformând mormântul său într-un templu și un loc de pelerinaj pentru toți cei care au iubit-o pe artistă.

Mormântul lui Gabi Luncă este foarte bine îngrijit de fiicele regretatei soliste. Rebeca Onoriu și surorile sale au grijă personal de locul de veci al mamei lor. Se trezesc și în toiul nopții pentru a merge la cimitir, să aranjeze și să curețe mormântul lui Gabi Luncă.

De asemenea, fiicele regretatei artiste au realizat un monument din clape de pian, pe care stă scris un vers din ultima melodie a mamei lor.

„Mă duc la cimitir la mama și la două noaptea. Mă duc să spăl mormântul la mama că e granit. Cu laveta îl șterg. E granit negru. Sunt paznici acolo, nu mi-e frică.

Indiferent, chiar dacă trece timpul, dorul crește! Nu există durere mai mare! La mama la mormânt e pelerinaj, se duc toți nepoții și strănepoții. Mama a fost iubită. La noi nu se face pomană la un an.

Pe 8 martie am fost acolo, am dus flori. De Revelion, am făcut un brad cu luminițe. I-am pus pe mormânt versuri compuse de mama din ultima ei melodie. I-am făcut un portativ muzical, nu este încă gata. Se lucrează încă la el ”, a declarat Rebeca Onoriu, în exclusivitate, pentru click.ro.