Cum arăta Monica Bârlădeanu la 19 ani. Puțini știu ce studii are, de fapt, Carla Dumitrache din serialul Vlad

Monica Bârlădeanu este deja de ani buni în vizorul presei. După ce a devenit cunoscută datorită talentului său actoricesc, Monica a surprins cu profesionalismul său și cu personalitatea care a făcut-o chiar și după atâția ani să fie dorită de producători în diverse show-uri. Cu toate astea, puțini știu povestea vieții sale sau ce studii a terminat aceasta.

Ce studii are Monica Bârlădeanu?

Monica Bârlădeanu este una dintre cele mai frumoase femei din România. Aceasta a plecat din România în urmă cu 12 ani, pentu a-și face o carieră în Los Angeles, însă a revenit în țară. Actrița a recunoscut că începuturile în actorie nu au fost deloc ușoare. Astrele nu s-au unit nici pe partea sentimentală, din nefericire. Actrița a avut o relație de lungă durată cu Bobby Păunescu, dar nu s-a conluzionat cu niciun mariaj. Bobby și-a găsit fericirea la scurt timp alături de Alice Peneacă, iar de Monica nu s-a mai zvonit că și-ar mai fi găsit sufletul pereche.

Vedeta a postat recent o fotografie din perioada în care avea doar 19 ani. Monica era cel puțin la fel de frumoasă ca acum, era plină de vise și spera să facă actorie la cel mai înalt nivel. Cu toate că a devenit cunoscută datorită artei, aceasta a ales să urmeze cursurile Facultății de Drep din Iași. Cel mai important rol din cariera sa este de departe rolul din serialul Lost, din Statele Unite ale Americii, pe care l-a acceptat în anul 2006, după rolul din Moartea domnului Lăzărescu, regizat de Cristi Puiu.

Roluri în filme

2019 – Vlad în rolul Carla

2013 – Closer to the Moon (post-production) în rolul Sonia

2012 – Of Snails and Men în rolul Manuela

2012 – Diaz: Don’t Clean Up This Blood în rolul Constantine

2011 – Maternity Blues în rolul Eloisa

2010 – Angel of Evil în rolul Nicoletta (as Monica Elena Bârladeanu)

2010 – Maica Domnului de la parter (short) în rolul Doctor

2010 – Stopover (short) în rolul Ingrid

2009 – Francesca în rolul Francesca (as Monica Bârladeanu)

2007 – Fall Down Dead în rolul Helen Ritter (as Monica Dean)

2007 – Living & Dying în rolul Det. Lascar (as Monica Dean)

2006 – Nip/Tuck (TV series) în rolul Attractive Organ Thief –ep. Shari Noble (2006) … Attractive Organ Thief (as Monica Dean)

2006 – Incubus în rolul Karen (as Monica Dean)

2006 – Second in Command (video) în rolul Dr. Johnson

2006 – Lost (TV series) în rolul Gabriela –ep. The Hunting Party (2006) … Gabriela (as Monica Dean)

2006 – Caved In (TV movie) în rolul Sophie (as Monica Bârladeanu)

2006 – Lombarzilor 8 (TV series) în rolul Ana (as Monica Dean)

2005 – Moartea domnului Lăzărescu în rolul Mariana

2004 – Buds for Life în rolul Stephanie (as Monica Dean)