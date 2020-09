Cum a slăbit, de fapt, Minodora, aproape 40 de kilograme. Ce picături a folosit

Deşi a trecut, de-a lungul timpului, prin mai multe schimbări de greutate, acum este, în sfârşit, mulţumită de felul în care arată. Iată cum a slăbit, de fapt, Minodora, aproape 40 de kilograme!

De-a lungul timpului, Minodora a avut probleme mari cu fluctuaţia de greutate. În ultima perioadă, cântăreaţa se săturase de dietele care nu o ajutau mai deloc, aşa că a decis să apeleze la serviciile unui medic pentru o operaţie de micşorare a stomacului.

“M-am dus la operație. Și în cabinet, am insistat să nu fiu foarte slabă. Am zis că nu-mi doresc 50 de kilograme. Mi-a lăsat stomacul puțin mai mare decât este normal. Am slăbit 19 kilograme, după care am pus la loc. Mâncam nonstop, chiar dacă aveam stomacul tăiat”, a povestit Minodora, pentru Viva.