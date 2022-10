Cum arată mingea cu care se vor juca meciurile de la Campionatul Mondial de Fotbal 2022. Cum s-au schimbat, de-a lungul istoriei, baloanele de la turneul final

Campionatul Mondial de Fotbal 2022 începe pe data de 20 noiembrie și se anunță cel mai spectaculos din istorie. Cu siguranță va fi cel mai scump pentru că organizatorii au cheltuit 220 de miliarde de dolari pentru stadioane grandioase și proiecte de infrastructură. Mingea este și ea specială și are un nume sugestiv.

Campionatului Mondial de Fotbal 2022 este prima ediție a turneului final care se va juca în timpul iernii. Oficialii din Qatar au construit stadioane dotate cu instalații de aer condiționat, dar chiar și în aceste condiții ar fi fost greu să fie programate partide de fotbal la peste 45 de grade Celsius.

Oficialii statului Qatar au cheltuit 220 de miliarde de dolari pentru acest Campionat Mondial și vor ca totul să fie la superlativ. Mingea oficială este și ea una specială și are un nume sugestiv: „Al Rihla”, ceea ce în limba arabă înseamnă „călătorie”. Balonul a fost realizat de celebra firmă de echipament sportiv Adidas, iar producătorul susține că „se mișcă prin aer mai rapid decât orice altă minge din istoria competiției”.

The official match ball for the 2022 FIFA World Cup is here.

The Al Rihla 📸

(via @adidasfootball) pic.twitter.com/PlK47mmA8K

— B/R Football (@brfootball) March 30, 2022