Cum arată Mihaela Rădulescu în costum de baie la 53 de ani. Apariție uluitoare, toți fanii au fost uimiți

Mihaela Rădulescu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Vedeta de televiziune arată senzațional la 53 de ani. Recent, fosta soție a lui Ștefan Bănică a fost surprinsă pe Instagram pozând în costum de baie. Frumoasa brunetă și-a etalat trupul sculptat pe rețelele sociale.

Mihaela Rădulescu arată senzațional la 53 de ani. Cu ocazia zilei sale de naștere, vedeta s-a fotografiat într-un costum de baie întreg, de culoarea roz, vestimentație care a pus pe jar imaginația reprezentanților sexului puternic.

Celebra divă a afișat un trup sculptat, iar printre cele mai celebre vedete din România i-au urat toate cele bune. Adelina Pestrițu, Lili Sandu, Carmen Brumă, Corina Caragea și alte dive autohtone s-au grăbit în a-și exprima admirația față de felul în care arată Mihaela Rădulescu.

Mulți dintre admiratorii vedetei au îndrăznit să spună că prezentatoarea TV ar fi descoperit secretul tinereții veșnice.

Acum ceva vreme, Dani Oțil a povestit la Neatza cu Răzvan și Dani ce oportunități i-ar fi „sunat la ușă”, în urma poveștii de dragoste cu Mihaela Rădulescu.

„Într-o zi, când am devenit mai celebru și nu neapărat mulțumită mie, ci că eram într-o relație cu o doamnă mai în vârstă și atunci era wow, și care era mai celebră, evident, pentru că am început să apar mai peste tot, m-a chemat un domn foarte important care se ocupa de BMW în România.

Am purtat o discuție despre cum ar trebui să fie un motociclist vechi, să promovez niște motoare. Am primit un BMW nou, contract de imagine, pentru 1 an de zile. Apoi mi-a zis că, pentru că am multă vizibilitate, dacă nu vreau să îmi dea un BMW X6. Eu aveam Skoda atunci.

Au fost cei mai grei pași, am transpirat puțin rece. I-am zis că nu vreau mașina și el mi-a zis „Poftim?” I-am spus ca am o garsonieră în rate, luată în franci elvețieni. Am plătit-o de 3 ori. Eu le zic oamenilor că mă cheamă la audit, nu am bani de impozite. Cum ar fi să mă vadă la semafor?

X6 abia se lansase. În primă fază, omul a luat-o foarte rău, m-am gândit că nu o să îmi dea nici motocicleta. Până la urmă mi-a scris că este o lecție de marketing, deși el voia expunere. Mi-a zis că aveam dreptate și că avea vedete pe lista de așteptare la X6. Apoi mi-a zis să mă duc să iau motocicleta”, a spus Dani Oțil în cadrul podcastului Aproximativ discuții, cu Gojira.